Tout savoir sur Lorient - Saint-Etienne

Lorient rechute après une très belle embellie. Les Merlus se sont inclinés dans les derniers instants d'un match en retard crucial à Nîmes (1-0), mercredi, et sont désormais 19es. En face, Saint-Etienne a oublié le goût de la défaite et compte sept points d'avance sur son adversaire du jour même si le contenu n'est pas toujours au rendez-vous.





Les stats à connaître (avec Opta)



Lorient n’a remporté qu’une seule de ses 7 dernières confrontations avec St Etienne en Ligue 1 (6 défaites) – restant muet lors de 6 de ces rencontres – après avoir gagné 3 de ses 4 précédentes (1 revers).



Lorient n’a perdu que 2 de ses 11 réceptions de St Etienne en Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls). Il n’y a que face à Montpellier (1) qu’il a perdu moins de matches à domicile dans l’élite parmi les équipes reçues au minimum 10 fois.



Lorient n’a gagné aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), après s’être imposé lors de 3 des 4 précédents (1 nul).



St Etienne est invaincu lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), après avoir perdu chacun de ses 3 précédents.



Lorient a remporté 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 à domicile, mais a perdu le dernier en date contre Lille (1-4 le 21 février).



St Etienne a remporté ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 sans encaisser de but (1-0 v Nice le 31 janvier et 2-0 v Rennes le 14 février), et pourrait enchaîner 3 victoires à l’extérieur tout en gardant sa cage inviolée pour la première fois dans l’élite depuis avril 2018 (3).



St Etienne a remporté 1569 duels en Ligue 1 2020/21, plus que toute autre équipe.



Lorient est l’équipe de Ligue 1 qui affiche la plus faible possession (42.9%) cette saison.



Laurent Abergel est impliqué dans 3 des 5 derniers buts de Lorient à domicile en Ligue 1 (2 buts, 1 assist).



S’il joue, Romain Hamouma disputera le 300e match de sa carrière en Ligue 1 (63 avec Caen, 236 avec St Etienne). Il est le seul joueur à avoir marqué lors de chacune des 11 dernières saisons en L1. Seuls Benoît Cheyrou et Benoît Pedretti (12) ont marqué lors de plus de saisons de L1 consécutivement que lui au 21e siècle.