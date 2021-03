Tout savoir sur Lorient - Nice

Lorient a pris un léger bol d'air dans la lutte pour le maintien lors de ses deux derniers matches. Les Merlus ont deux points d'avance sur la place de barragiste alors que Nice enchaîne enfin les victoires en championnat. Les Aiglons voudront enchaîner pour se rapprocher de la première partie de tableau.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient n’a remporté aucun de ses 7 derniers matches contre Nice en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), la plus longue disette de son histoire face à cet adversaire dans l’élite.



Le bilan des 11 confrontations entre Lorient et Nice en Bretagne en Ligue 1 est parfaitement équilibré : 3 succès chacun pour 5 résultats nuls. Le dernier match entre les 2 équipes au Moustoir dans l’élite avait vu l’OGCN s’imposer 1-0 le 18 février 2017.



Nice est invaincu lors de ses 9 derniers matches contre une équipe promue en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), son dernier revers remontant au 11 août 2018 face à Reims (0-1).



Lorient n’a perdu que 2 de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (4 succès, 3 nuls), c’était contre Lille le 21 février (1-4) et à Nîmes le 24 février (0-1).



Vainqueur de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (2-1 à Rennes puis contre Nîmes), Nice n’a plus enchainé 3 succès d’affilée sur une même saison dans l’élite depuis octobre-novembre 2018 (4).



Lorient a remporté 70% de ses points en Ligue 1 cette saison à domicile (19/27), seul Brest (74% - 25/34) affiche un meilleur pourcentage de points marqués sur ses terres.



Nice a glané 7 points de plus à l’extérieur (21) qu’à domicile (14) en Ligue 1 cette saison, meilleur différentiel positif hors de ses bases dans l’élite.



Lorient a gagné 10 points après avoir été mené au score en Ligue 1 en 2021, au moins 3 de plus que toute autre équipe, tandis que Nice est, avec Angers et Bordeaux, une des 3 équipes n’ayant pas remporté le moindre point dans cette situation sur la période.



Laurent Abergel a effectué 112 tacles en Ligue 1 2020/21, meilleur total après 28 journées d’une saison dans l’élite depuis Jean-Daniel Akpa Akpro en 2015/16 (129 avec Toulouse). C’est d’ores et déjà le meilleur total pour un joueur de Lorient sur un exercice entier de L1 depuis Alaixys Romao en 2010/11 (126).



Amine Gouiri a trouvé le chemin des filets lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1, une 1re pour un joueur de Nice depuis Mario Balotelli en novembre-décembre 2017 (4 également). L’attaquant peut devenir le 1er joueur à faire la passe de 5 avec l’OGCN dans l’élite depuis Nenad Bjekovic entre avril et août 1977 (6 rencontres de rang).