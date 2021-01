Tout savoir sur Lorient - Monaco

En difficulté avant la trêve, Lorient occupe une dangereuse 18e place, à égalité de points avec les deux autres membres de la zone rouge. Monaco a de son côté perdu du terrain dans la course au podium et compte bien se rapprocher, dans un premier temps, du top 4. L’ASM est à 8 points de la 3e place.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient a perduface à Monaco sans inscrire le moindre but, c’est sa pire série face au club monégasque dans l’élite.Lorient a perdu sesface à Monaco sans inscrire le moindre but, après ne s’être incliné qu’une seule fois lors des 8 premiers (3 victoires, 4 nuls).Monaco a perduen Ligue 1, restant muet à chaque fois, après être resté invaincu lors des 6 précédents (4 victoires, 2 nuls).Lorient affichecette saison, son plus faible total à ce stade de la compétition avec 2016/17 lorsque les Merlus avaient terminé à la 18e place et avaient été relégués à l’issue d’un barrage aller/retour perdu contre Troyes (2-1 sur l’ensemble des 2 rencontres).Monaco n’a perdud’une année civile en Ligue 1 (3 victoires, 7 nuls), sa dernière défaite remontant au 10 janvier 2009 contre Nantes (1-2).Lorient(2 fois) qu’après avoir ouvert le score (1 fois) en Ligue 1 cette saison.Monaco est, avec Lens, l’une des 2 équipesen Ligue 1 cette saison (sur 69 tentatives).Lorient est l’équipe ayant effectuécette saison (92).L’attaquant de Lorient Yoane Wissa n’a marqué(contre Nîmes le 13 décembre), lui qui avait inscrit 4 buts lors de ses 7 précédents. o Les gardiens de Monaco Vito Mannone (57.1%) et Benjamin Lecomte (57.1%) affichent les plus faibles ratios de tirs cadrés arrêtés en Ligue 1 cette saison parmi les portiers ayant disputé au moins 5 rencontres.