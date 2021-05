Tout savoir sur Lorient - Metz

Battu la semaine dernière en voyant ses deux poursuivants s'imposer, Lorient est sous pression dans la course au maintien. Les Merlus n'ont qu'un point d'avance sur la place de barragiste et accueillent un Metz très irrégulier ces dernières semaines, et tranquillement installé en milieu de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient n’a perdu que 2 de ses 11 matches contre Metz en Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls) mais s’est incliné lors du plus récent, (1-3 le 4 octobre 2020). Les Merlus ont remporté 55% (6/11) de leurs matches contre les Grenats en L1, seule équipe contre laquelle ils comptent plus de 50% de succès dans l’élite.



Lorient est invaincu contre Metz à domicile en Ligue 1 (4 victoires, 1 nul), affichant 2.6 points par match contre cet adversaire sur ses terres. Les Merlus ne présentent un meilleur bilan au Moustoir que contre Guingamp (3 points par match, 5 victoires en 5 matches) parmi les équipes qu’ils ont reçu au moins 5 fois.



Lorient a perdu 3 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires), soit autant que lors de ses 13 précédents (5 victoires, 5 nuls).



Metz a perdu 6 de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), après n’avoir perdu que 2 de ses 10 premiers en 2021 (5 victoires, 3 nuls).



Lorient est invaincu lors de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (4 victoires, 1 nul), sa meilleure série sur ses terres dans l’élite sur une même saison depuis 2015/16 (5). Les Merlus restent même sur 3 victoires consécutives à domicile dans l’élite, meilleure série en cours.



Metz a remporté 5 de ses 9 déplacements en Ligue 1 en 2021 (2 nuls, 2 défaites), d’ores et déjà son meilleur total sur une année civile dans l’élite depuis 1997 (5 également).



Metz (31% - 13/42) et Lorient (30% - 14/47) sont les 2 équipes qui inscrivent la plus grande proportion de leurs buts dans le dernier quart d’heure en Ligue 1 cette saison.



Lorient affiche un différentiel Buts encaissés (66) – xG contre (52.75) de 13.25, ce qui signifie que le FCL aurait dû encaisser 13 buts de moins que ce qu’il a réellement encaissé selon le modèle des xG. Il s’agit du différentiel le plus élevé de L1 cette saison, Brest, 2e , étant loin derrière avec 8.09.



Trevoh Chalobah a délivré 2 assists lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 après n’en avoir délivré aucune lors de ses 24 premiers avec Lorient dans l’élite.



Farid Boulaya a délivré 3 passes décisives lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1, étant par la même occasion passeur décisif sur 3 des 5 derniers buts marqués par des joueurs de Metz.