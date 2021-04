Tout savoir sur Lorient - Brest

Lorient ne perd plus depuis quatre rencontres mais est toujours engagé dans une lutte qui fait rage pour le maintien. Beaucoup moins convaincant qu'en début de saison, Brest n'a que six points d'avance sur les Merlus. Une défaite mettrait les hommes d'Olivier Dall'Oglio dans une position inconfortable.

Les stats à connaître (avec Opta)

Parmi les équipes actuellement en Ligue 1, Brest est celle que Lorient a le plus souvent affrontée à domicile en s’imposant à chaque fois (3 réceptions, 3 victoires).



Brest a perdu chacun de ses 3 derniers déplacements chez une équipe promue en Ligue 1 (1-2 à Lens le 23 décembre dernier, 0-4 à Bastia le 6 avril 2013 et 1-2 à Troyes le 26 janvier 2013).



Lorient reste sur 3 matches nuls consécutifs en Ligue 1, plus longue série en cours. Le FCL n’a plus partagé les points lors de 4 rencontres consécutives dans l’élite depuis décembre 2011-février 2012 (4).



Brest n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), c’était contre la lanterne rouge Dijon le 3 mars dernier (3-1).



Lorient a remporté 4 de ses 6 dernières réceptions en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après n’avoir gagné que 2 des 9 premières cette saison (1 nul, 6 défaites).



Brest n’a remporté aucun de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 6 défaites) – 2e pire série en cours derrière… Lorient (11). Le club finistérien n’a plus connu une plus longue disette hors de ses bases dans l’élite depuis 2011/12 (18).



Lorient a glané 12 points après avoir été mené au score en Ligue 1 en 2021, total le plus élevé pour une équipe des 5 grands championnats européens sur la période.



Aucun joueur n’a réalisé plus de dégagements défensifs en Ligue 1 en 2021 qu’Andreaw Gravillon (64 avec Lorient) et Brendan Chardonnet (60 avec Brest, à égalité avec Duje Caleta-Car de Marseille).



L’attaquant de Brest Gaëtan Charbonnier a inscrit 3 buts contre Lorient en Ligue 1, son plus haut total face à un même adversaire dans l’élite. Il n’a plus marqué en tant que titulaire en L1 depuis le 27 septembre 2020 face à Angers.



Lorient est la seule équipe de Ligue 1 face à laquelle l’entraîneur de Brest, Olivier Dall’Oglio, affiche 100% de victoires (3 matches, 3 victoires).