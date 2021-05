Tout savoir sur Lorient - Angers

Lorient a décroché un succès précieux le week-end dernier, qui lui permet de disposer d'un matelas de quatre points devant la place de barragiste avant cette journée. Les Merlus veulent réaliser un nouveau coup dans la course au maintien face à un Angers qui a bien du mal à terminer cette saison. Le SCO reste sur trois défaites de rang.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient reste sur 4 matches sans victoire contre Angers en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir gagné le 1er match opposant les 2 équipes dans l’élite, 3-1 le 12 septembre 2015.



Lorient est invaincu lors de ses 2 réceptions d’Angers en Ligue 1, les 2 équipes marquant lors de chacun de ces 2 matches (3-1 pour Lorient le 12 septembre 2015 et 1-1 le 6 mai 2017).



Vainqueur de Bordeaux 4-1 lors de la dernière journée, Lorient peut enchaîner 2 succès de suite pour la 2e fois seulement en Ligue 1 cette saison après janvier dernier (v Dijon et Paris). Les Bretons n’ont par ailleurs jamais aligné 2 matches consécutifs dans l’élite à plus de 3 buts.



Angers reste sur 3 matches de Ligue 1 consécutifs sans marquer, mais n’a plus fait la passe de 4 dans l’élite depuis octobre-novembre 2015 (4). Le Sco a par ailleurs perdu ses 3 derniers matches, mais n’a plus fait pire dans l’élite depuis février 2020 (4).



Lorient a remporté 6 de ses 8 dernières réceptions en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après n’avoir gagné que 2 de ses 9 premières cette saison (1 nul, 6 défaites). Les Merlus ont d’ailleurs marqué lors de chacun de leurs 9 derniers matches à domicile en Ligue 1, meilleure série en cours avec Montpellier.



Angers n’a remporté qu’un seul de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), à Brest le 3 mars dernier (1-0). C’est d’ailleurs le seul des 6 derniers matches à l’extérieur du Sco dans l’élite au cours duquel il est parvenu à marquer.



Angers a marqué 62% de ses buts en Ligue 1 2020/21 en 1ère période (21/34), pourcentage le plus élevé. Aucune équipe n’a moins marqué qu’Angers en seconde période dans l’élite cette saison (13, à égalité avec Dijon). D’ailleurs, en établissant le classement uniquement sur la seconde période, Angers est 19e de Ligue 1 2020/21.



Lorient a glané 66% de ses points en Ligue 1 cette saison en 2021 (23/35), pourcentage le plus élevé. Angers n’est qu’à 34% dans ce domaine (14/41), pourcentage le plus faible derrière Dijon (33%).



Depuis le début du mois de février, Angers n’a marqué que 2 buts hors penalty en 12 matches de Ligue 1, c’est moins que toute autre équipe des 5 grands championnats européens.



Laurent Abergel a été dribblé à 89 reprises par un adversaire en Ligue 1 cette saison, c’est 18 fois de plus que tout autre joueur. Il est l’un des 2 seuls joueurs de Lorient à avoir disputé les 34 matches du club dans l’élite cette saison avec Yoane Wissa.