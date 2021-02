Tout savoir sur Lille - Strasbourg

Solide leader de Ligue 1 avec trois points d'avance sur Lyon et quatre sur le PSG, Lille peut viser très haut pour cette fin de saison sur la scène nationale. Les Dogues partiront largement favoris face à un Strasbourg qui va toutefois un peu mieux depuis deux semaines. Mais le Racing ne compte que six points d'avance sur la 18e place.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lille a remporté ses 3 derniers matches contre Strasbourg en Ligue 1, sa meilleure série face à cet adversaire dans l’élite depuis avril 1951-février 1952 (3 également). Le Losc n’a jamais réussi la passe de 4 aux dépens du Racing dans son histoire en championnat.



Strasbourg n’a gagné aucun de ses 6 derniers matches contre Lille en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), la plus longue disette de son histoire face à cet adversaire dans l’élite.



Après sa victoire à domicile contre Strasbourg la saison dernière (2-0 le 25 septembre 2019), Lille pourrait remporter 2 réceptions consécutives des Alsaciens en Ligue 1 pour la première fois depuis août 1994-octobre 1995 (2 également).



Lille est invaincu lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (7 succès, 1 nul). Seuls Manchester City (33 pts), Monaco, Barcelone et l’Eintracht Francfort (25 pts chacun) ont glané plus de points que Lille en 2021 dans les 5 grands championnats (22 pts – 7 succès, 1 nul, 1 défaite).



Lille affiche 58 points après 26 matches de Ligue 1 2020/21, le meilleur total de son histoire à ce stade de la saison. Chacune des 14 dernières équipes à afficher ce total ou plus à ce stade d’une saison à 20 clubs ont été championnes en fin d’exercice.



Cette saison, Strasbourg a d’ores et déjà marqué plus de points en Ligue 1 en 9 matches en 2021 (15) qu’en 17 matches en 2020 (14).



Lille n’a gagné que 2 de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après s’être pourtant imposé lors de 8 de ses 10 précédentes réceptions dans l’élite (2 nuls).



Strasbourg a remporté 4 de ses 7 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), après n’avoir gagné qu’un seul de ses 8 précédents déplacements dans l’élite (1 nul, 6 défaites).



Buteur à Lorient lors de la dernière journée, Jonathan Ikoné a l’occasion de marquer lors de 2 matches consécutifs pour la 1ère fois de sa carrière en Ligue 1. Le joueur de Lille affiche 4 buts dans l’élite cette saison, d’ores et déjà son meilleur total sur un même exercice.



Habib Diallo n’a pas été impliqué dans le moindre but lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1. S’il n’est pas décisif contre Lille, le joueur de Strasbourg établirait sa plus longue disette dans l’élite depuis ses 9 premiers matches de Ligue 1 en 2016.