Tout savoir sur Lille - Reims

Lille a repris sa marche en avant le week-end dernier et ne compte plus qu'un point de retard sur le leader lyonnais, étant à égalité avec le PSG. En face, Reims est sur une excellente série et reste sur une victoire qui lui a permis de remonter à la 14e place. La formation de David Guion a désormais pris ses distances avec la zone de relégation.





Les stats à connaître (avec Opta)

Après sa victoire 1-0 en déplacement lors du dernier match entre les deux équipes le 30 août 2020, Lille a l’occasion de remporter 2 matches consécutifs de Ligue 1 face à Reims pour la première fois depuis septembre-décembre 1948 (2).



Lille n’a perdu qu’une seule de ses 11 dernières réceptions de Reims en Ligue 1 (6 victoires, 4 nuls), c’était le 12 janvier 2014 (1-2).



Lille affiche 39 points après 19 matches en Ligue 1 2020/21, il n’a fait mieux que 3 fois dans son histoire à ce stade de la compétition (3 points pour une victoire) : en 1947/48 et 2013/14 (40 points) et en 1949/50 (42).



Reims est invaincu lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), sa meilleure série dans l’élite depuis février-août 2020 (5).



Lille n’a remporté aucune de ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), sa pire série depuis novembre-décembre 2018 (4).



Reims a marqué 18 buts en 10 matches à l’extérieur en Ligue 1 2020/21, meilleure attaque du championnat en déplacement en compagnie de Paris (18 buts en 9 matches).



Lille (45.3%) et Reims (43.8%) sont les 2 équipes qui tentent le plus de tirs depuis l’extérieur de la surface par rapport à leur nombre de tirs total en Ligue 1 2020/21 (110/243 pour Lille, 81/185 pour Reims).



Seul… Lille (6) a concédé plus de buts que Reims (4) à la suite d’un corner en Ligue 1 cette saison.



S’il marque, l’attaquant de Lille Burak Yilmaz (35 ans et 6 mois dimanche) deviendrait le 2e joueur le plus âgé à atteindre les 10 buts lors d’une même saison de Ligue 1 au 21e siècle après Benjamin Nivet en 2012/13, à 36 ans et 4 mois.



Boulaye Dia a marqué 4 buts dans le 1er quart d’heure en Ligue 1 2020/21, c’est plus que tout autre joueur. D’ailleurs, Reims est l’équipe la plus prolifique de L1 entre la 1ère et la 15e minute avec 7 buts.