Tout savoir sur Lille - Nîmes

Eliminé en huitième de finale de la Coupe de France par le PSG mercredi (3-0), Lille veut reprendre sa course pour le titre de la meilleure des manières, alors que Lyon et le PSG s'affronteront en clôture de la journée. Les Crocos, eux, sont engagés dans une lutte qui fait rage pour le maintien, et aimeraient profiter du match entre Nantes et Lorient pour gratter quelques précieux points à un adversaire direct.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lille n’a perdu aucun de ses 7 derniers matches contre Nîmes en Ligue 1 (3 victoires, 4 nuls), la plus longue série d’invincibilité de son histoire face à cet adversaire dans l’élite.



Lille n’a perdu qu’une seule de ses 13 dernières réceptions de Nîmes en Ligue 1 (5 victoires, 7 nuls), une défaite 1-2 le 4 juin 1977.



Lille est invaincu lors de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (8 victoires, 3 nuls), plus longue série en cours, mais a enregistré 3 matches nuls lors de ses 5 plus récents (2 victoires).



Nîmes n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite) après avoir gagné chacun de ses 3 précédents.



Lille n’a perdu aucune de ses 5 dernières réceptions en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), seuls Monaco (7) et Reims (9) sont actuellement sur une plus longue série d’invincibilité à domicile dans l’élite.



Nîmes a perdu 6 de ses 9 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), après ne s’être incliné que lors d’un seul de ses 4 premiers dans l’élite cette saison (2 victoires, 1 nul).



Lille n’a encaissé que 6 buts en 2e période en Ligue 1 cette saison, moins que toute autre équipe et 5 fois moins que Nîmes (30, pire total).



Jonathan David a inscrit 7 buts en Ligue 1 en 2021, plus que tout autre joueur. La recrue de Lille a marqué 5 buts à partir de la 89e minute dans l’élite cette saison, 3 de plus que tout autre joueur.



Moussa Koné (Nîmes) a marqué lors de 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 buts), autant que lors de ses 24 précédents.



Parmi les équipes actuellement en Ligue 1, il n’y a que face à Dijon (2.55 – 11 matches, 9 victoires, 1 nul, 1 défaite) que Christophe Galtier a glané plus de points/match que face à Nîmes (2.50 – 4 matches, 3 victoires, 1 nul) dans l’élite.