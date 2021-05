Tout savoir sur Lille - Nice

Après son énorme coup sur la pelouse de Lyon dimanche dernier, Lille ne cache plus ses ambitions : gagner ses quatre derniers matchs de la saison pour faire l'exploit d'être sacré champion de France. En face, Nice n'a plus grand chose à jouer et se montre très irrégulier cette saison. Mais attention, les Aiglons restent talentueux et n'auront, eux, aucune pression...





Les stats à connaître (avec Opta)

Lille n’a remporté qu’un seul de ses 16 derniers matches de Ligue 1 contre Nice (8 nuls, 7 défaites), le 1er février 2019 (4-0).



Lille n’a remporté qu’une seule de ses 12 dernières réceptions de Nice en Ligue 1 (8 nuls, 3 défaites), mais c’était la dernière en date le 1er février 2019 (4-0).



Lille compte 73 points après 34 matches de Ligue 1, chacune des 21 équipes ayant glané au moins autant d’unités à ce stade de la compétition a terminé sur le podium en fin de saison, 17 étant sacrées championnes de France (en comptant 3 points pour une victoire).



Nice n’a perdu qu’un seul de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), c’était contre Dijon le 18 avril dernier (0-2).



Lille n’a gagné que 3 de ses 9 derniers matches à domicile en Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites), après avoir remporté 6 de ses 7 précédents (1 nul).



Nice n’a perdu qu’un seul de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), mais c’était le dernier en date à Dijon (0-2).



Lille n’a remporté que 53% de ses matches disputés alors qu’il était leader au début de la journée en Ligue 1 2020/21 (8 victoires, 6 nuls, 1 défaite), contre 68% lorsqu’il ne l’était pas (13 victoires, 4 nuls, 2 défaites).



La recrue de Lille Burak Yilmaz est le 1er joueur âgé de 35 ans ou plus à marquer plus de 10 buts sur une saison de L1 au 21e siècle, et le 1er à le faire lors de sa 1ère saison sur les 70 dernières années.



Le gardien de Lille Mike Maignan a réalisé 18 clean sheets en Ligue 1 cette saison, c’est plus que tout autre gardien des 5 grands championnats européens.



S’il joue, Alexis Claude-Maurice disputera son 50e match de Ligue 1, tous avec Nice. Il a disputé les 12 derniers matches du Gym dans leur intégralité, affichant même le meilleur temps de jeu dans l’élite pour un joueur de champ depuis début février (1135 minutes) derrière Julien Laporte (Lorient, 1170).