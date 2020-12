Tout savoir sur Lille - Monaco

Accroché à Saint-Etienne dimanche dernier (1-1), le LOSC s'accroche pour conserver sa place de dauphin en Ligue 1, au milieu d'un calendrier rendu très chargé par la Ligue Europa. En face, Monaco n'a pas ce problème et vient de remporter ses quatre derniers matches dans l'élite, avec en moyenne trois buts inscrits par match. Une grosse affiche qui s'annonce très prometteuse sur le papier, et qui vaudra cher dans la course au podium.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lille a perdu 6 de ses 7 derniers matches contre Monaco en Ligue 1 (1 nul), s’inclinant à 4 reprises par au moins 3 buts d’écart sur la période.



Lille a perdu 4 de ses 5 derniers matches à domicile contre Monaco en Ligue 1 (1 victoire), c’est autant que lors des 17 précédents (5 victoires, 8 nuls).



Lille n’a gagné qu’un seul de ses 5 derniers matches en Ligue 1 (3 nuls, 1 défaite), après s’être imposé lors de 8 des 10 précédents (2 nuls).



Monaco a remporté chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1, une 1ère sur une même saison depuis décembre 2017 (4). L’ASM n’a plus fait la passe de 5 sur un même exercice depuis février-mai 2017 (12) où elle avait validé son titre de champion de France.



Depuis le début de la saison dernière, Lille a remporté 15 matches à domicile en Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites) – seul Paris (16 succès) fait mieux sur la période.



Monaco a remporté son dernier déplacement en Ligue 1 (2-1 à Nice), mais n’a plus enchaîné 2 succès à l’extérieur dans l’élite depuis novembre-décembre 2018 (2).



Lille est l’équipe qui a inscrit le plus de buts depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison (4), alors que Monaco est celle qui a marqué le plus de buts dans l’élite en 2020/21 sans jamais trouver la faille depuis l’extérieur de la surface (23 buts).



Burak Yilmaz est le 1er joueur à être décisif lors de 7 rencontres consécutives avec Lille en Ligue 1 sur les 15 dernières saisons (6 buts et 2 assists au total). Il est également le joueur le plus âgé à réussir pareille performance dans l’élite sur la période (35 ans et 137 jours), détrônant Zlatan Ibrahimovic qui détenait ce record depuis novembre 2015.



L’attaquant de Monaco Wissam Ben Yedder a été impliqué sur 5 buts lors de ses 4 derniers matches contre Lille en Ligue 1 (4 buts, 1 assist). Il n’a cependant jamais été décisif en 5 déplacements sur le terrain du LOSC (4 au Stade Pierre-Mauroy et 1 au Stadium Lille Métropole).



Les charnières centrales de Monaco (Axel Disasi-Benoît Badiashile) et de Lille (José FonteSven Botman) sont les 2 binômes qui s’échangent le plus de passes en Ligue 1 2020/21 (343 pour les défenseurs de l’ASM, 286 pour ceux du LOSC).