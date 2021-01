Tout savoir sur Lille - Dijon

Tout va bien pour Lille, qui est allé chercher un succès crucial sur la pelouse de Rennes la semaine dernière. Les Dogues sont à égalité avec le leader parisien et veulent maintenir la pression. Dijon va de son côté devoir se relever de cette terrible défaite à Lorient, dans les dernières secondes, lors d’un match en retard disputé mercredi.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille a remporté, soit le seul adversaire accueilli à au moins 4 reprises contre lequel le LOSC affiche 100% de succès dans l’élite.Dijon a perdu(8/11), le 2e plus haut ratio de défaites du club bourguignon face à un même adversaire de l’élite affronté au moins 10 fois (91% de défaites contre Paris).Lille a gardé sa cage invioléene concédant qu’un seul but à domicile face à cet adversaire dans l’élite le 12 mai 2018 (victoire 2-1).Lille a récolté2020/21, le 2e total le plus élevé de son histoire à ce stade derrière la saison 1949/50 (46 points – en comptant 3 points pour une victoire, 2e en fin de saison).Dijon est l’équipe ayant gagné(2 victoires) et celle ayant réalisé le plus de matches nuls (9, à égalité avec Nantes).Lille ne s’est inclinédepuis le début de la saison dernière (18 succès, 5 nuls) – plus faible total parmi les équipes présentes sur toute la période avec Paris (20 succès, 2 nuls, 3 revers).Depuis le début de la saison dernière,en Ligue 1 (6 nuls, 15 défaites), c’est moins que toute autre équipe présente sur toute la période.8 des 13 succès de Lille en Ligue 1 cette saison (62%), c’est plus que toute autre équipe.Le défenseur de Lille Sven Botman (21 ans) est lede son équipe dans les 5 grands championnats cette saison (1890 minutes).Le coach de Dijon David Linares (2 succès, 3 nuls) a l’occasion de devenir le 4e entraîneur seulement à rester invaincuau 21e siècle après Philippe Troussier avec Marseille, Laurent Blanc avec Bordeaux et Thomas Tuchel à la tête de Paris.