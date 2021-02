Tout savoir sur Lille - Brest

Toujours aussi solide, Lille ne flambe pas mais continue d'enchaîner les succès précieux en Ligue 1 - et en Coupe de France - et veut s'accrocher à son fauteuil de leader. Brest, de son côté, retrouve petit à petit des couleurs en championnat, et a fait le travail face à Rodez (2-1) en milieu de semaine. 24 points séparent les deux formations au classement.





Les stats à connaître (avec Opta)

Aucun des 13 derniers matches entre Lille et Brest en Ligue 1 ne s’est achevé sur un score de parité (8 succès du LOSC, 5 du SB29), le dernier nul remontant à novembre 1987 (2-2).



Lille a remporté 86% de ses réceptions de Brest en Ligue 1 (12/14), pourcentage le plus élevé contre une équipe affrontée au moins 10 fois à domicile dans l’élite.



Lille a remporté ses 6 derniers matches en Ligue 1, une 1ère depuis mars-avril 2016 (6 également). Les Dogues n’ont plus fait mieux dans l’élite depuis novembre 2009-janvier 2010 (7).



Brest n’a remporté aucun de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), sa pire série sans victoire à l’extérieur depuis son retour dans l’élite en 2019/20.



Lille a encaissé 7 buts à la suite d’un corner en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Le LOSC est la seule équipe à avoir encaissé plus de buts à la suite d’un coup de pied arrêté que dans le jeu dans l’élite en 2020/21 (8/15 – 53%).



6 des 8 derniers buts de Brest contre Lille en Ligue 1 ont été marqués avant la 20e minute de jeu.



L’attaquant de Lille Jonathan David a inscrit 5 buts en Ligue 1 en 2021, aucun joueur n’en a marqué davantage cette année. Il totalise 7 buts dans l’élite cette saison, un record pour un joueur nord-américain sur un même exercice.



Coéquipiers à Lille, Benjamin André (309) et Sven Botman (293) sont les 2 joueurs ayant été le plus souvent au départ d’une séquence dans le jeu en Ligue 1 cette saison. En revanche, c’est le milieu de Brest Romain Faivre qui a initié le plus de séquences amenant à un tir dans l’élite en 2020/21 (27).



Coéquipiers à Brest, Franck Honorat (28) et Romain Perraud (27) sont les 2 joueurs dont le plus grand nombre de centres dans le jeu a trouvé un coéquipier en Ligue 1 cette saison.



Depuis ses débuts sur le banc de Lille en janvier 2018, Christophe Galtier a remporté 35 de ses 56 réceptions en Ligue 1 (12 nuls, 9 défaites), aucun entraîneur n’a gagné davantage de matches à domicile sur la période.