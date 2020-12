Tout savoir sur Lille - Bordeaux

Vainqueur de Monaco la semaine dernière (2-1), Lille a frappé fort dans la course au podium, et montré qu'il pouvait éventuellement titiller le Paris Saint-Germain dans la course au titre. Soucieux de conserver sa place de dauphin du club francilien, le club nordiste devra se défaite d'une équipe de Bordeaux qui tourne bien ces dernières semaines, notamment grâce à un Hatem Ben Arfa en forme.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille a remporté ses 2 derniers matches contre Bordeaux en Ligue 1, après n’avoir gagné aucun des 4 précédents (1 nul, 3 défaites).

Lille n'a perdu qu'un seul de ses 8 matches contre Bordeaux disputés au stade PierreMauroy en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), c’était le 25 février 2017 (2-3). Les Dogues ont gardé leur cage inviolée lors de 5 de leurs 6 dernières réceptions des Girondins dans l’élite.

Lille n’a perdu qu’un seul de ses 16 derniers matches de Ligue 1 (10 victoires, 5 nuls), c’était à Brest le 8 novembre (2-3).

Bordeaux a remporté 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 nul), soit autant que lors de ses 8 précédents (2 nuls, 4 défaites).

Les Girondins affichent 8 clean sheets dans l’élite cette saison, aucune équipe ne fait mieux dans les 5 grands championnats européens (à égalité avec l’Atlético de Madrid).

Lille est invaincu lors de ses 9 derniers matches à domicile en Ligue 1 (7 victoires, 2 nuls), soit depuis le 16 février et une défaite 2-1 contre Marseille.

Bordeaux est invaincu lors de ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (1-0 à Rennes le 20 novembre, 2-2 à Paris le 28 novembre) après avoir perdu chacun de ses 3 précédents.

Lille a marqué lors de chacun de ses 20 derniers matches de Ligue 1 (35 buts), meilleure série en cours. Les Dogues n’ont fait mieux qu’une fois dans leur histoire, entre janvier 1949 et mars 1950 (36).

Lille est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir été menée au score la moindre minute à domicile cette saison.

Yusuf Yazici est impliqué dans 5 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (3 buts, 2 passes décisives). Il est par ailleurs impliqué dans les 3 derniers buts de Lille contre Bordeaux dans l’élite (1 but, 2 passes décisives), lors de son seul match de L1 contre les Girondins, le 26 octobre 2019 (3-0).

Lille est l’équipe que le joueur de Bordeaux Hatem Ben Arfa a le plus souvent affrontée en Ligue 1 sans jamais parvenir à marquer (14 matches, 0 but). Il a été décisif lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 mais n’a plus fait la passe de 4 depuis mars-avril 2016 avec Nice (4).