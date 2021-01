Tout savoir sur Lille - Angers

Intraitable depuis de nombreuses semaines, Lille veut démarrer 2021 sur la même lancée. A égalité de points avec le leader lyonnais, les Dogues se verraient bien reprendre leur place sur le trône mais devront pour cela se débarrasser d’un SCO loin d’être facile à jouer. 9es, les hommes de Stéphane Moulin sont confortablement installés dans la première partie de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)



Lille n’a remporté que 22% de ses matches de Ligue 1 face à Angers (8/36), son plus faible ratio contre un adversaire actuel de l’élite. Néanmoins, le LOSC a gagné ses 3 derniers matches de L1 contre le SCO, c’est autant que lors de ses 22 précédents (6 nuls, 13 défaites).



Lille a remporté ses 2 derniers matches à domicile face à Angers en Ligue 1, c’est autant que lors de ses 12 précédents (5 nuls, 5 défaites).



Lille affiche 36 points après 17 matches de Ligue 1 2020/21, ne faisant mieux qu’une fois à ce stade de la compétition en comptant 3 points pour une victoire, en 1949/50 (42), saison achevée à la 2e place.



Lille affiche une différence de buts de +19 en Ligue 1 2020/21, soit sa meilleure après 17 matches d’une saison dans l’élite depuis 1952/53 (+19 également, 4e en fin de saison).



Angers a remporté 8 de ses 17 premiers matches de Ligue 1 cette saison (3 nuls, 6 défaites), ne faisant mieux qu’une seule fois à ce stade de la compétition en 1960/61 (9 succès, 7e au final).



Angers est invaincu lors de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (3 victoires suivies de 2 nuls), sa meilleure série hors de ses bases dans l’élite depuis mai-novembre 2017 (9).



Lille affiche 8 clean sheets en Ligue 1 2020/21, seuls Bordeaux (9) et Paris (10) font mieux. Les Dogues ont gardé leur cage inviolée à 5 reprises à domicile dans l’élite cette saison, seul Bordeaux (6) fait mieux.



Angers a marqué 5 buts sur corner en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie de Montpellier. Tandis que Lille est l’équipe ayant encaissé le plus de buts sur cette phase de jeu dans l’élite en 2020/21 (4 – à égalité avec Reims et St Etienne).



Yusuf Yazici est impliqué sur 7 buts lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (4 buts, 3 passes décisives), soit un de plus que lors de ses 26 premiers dans l’élite avec Lille (2 buts, 4 passes décisives).



Pierrick Capelle est impliqué sur 3 des 6 derniers buts d’Angers en Ligue 1 (2 buts, 1 passe décisive). Ses 2 buts inscrits dans l’élite cette saison l’ont été en sortant du banc dans le temps additionnel de la 2nde période (90+2 v Lens et 90+6 v Lorient).