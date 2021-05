Tout savoir sur Lens - Monaco

Trois défaites de suite, et Lens se retrouve en très mauvaise posture dans la course à la 5e place. Pour espérer doubler l'OM, il faudrait une victoire assez nette des Sang et Or combinée à une défaite nette des Phocéens. De son côté, Monaco validera sa qualification pour la prochaine Ligue des champions en cas de succès. Mais attention, l'OL est à l'affût du moindre faux pas.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens s’est imposé à Monaco lors de la 1re rencontre entre ces 2 équipes en Ligue 1 2020/21 (3-0), mais les Sang et Or n’ont plus battu 2 fois l’équipe de la Principauté sur un même exercice dans l’élite depuis la saison du titre en 1997/98.



Lens n’a perdu qu’une seule de ses 14 dernières réceptions de Monaco en Ligue 1 (7 victoires, 6 nuls), mais c’était la plus récente le 26 avril 2015 (0-3, rencontre délocalisée à Amiens).



Lens a perdu ses 3 derniers matches en Ligue 1, après être resté sans défaite lors des 13 précédents (6 victoires, 7 nuls).



Monaco a glané 50 points au cours de ses 20 premiers matches de Ligue 1 en 2021 (16 victoires, 2 nuls, 2 défaites), seuls… Monaco (56) et Paris (51) en 2017 ont fait au moins aussi bien à ce stade d’une année civile dans l’élite (en comptant 3 points pour une victoire).



Lens a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 13 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours et la pire pour les Sang et Or depuis mai-novembre 1975 (17).



Monaco a gardé sa cage inviolée lors de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1, une première depuis novembre 2004-février 2005. L’ASM pourrait égaler sa meilleure série du genre hors de ses bases établie en décembre 1992-février 1993 (5).



Monaco est l’équipe qui effectue le plus de récupérations hautes en Ligue 1 cette saison (336), mais Lens est celle qui en concède le moins (211). L’ASM a marqué à 12 reprises à la suite d’une récupération haute – dont 5 fois lors de ses 7 dernières rencontres en L1 – meilleur total dans l’élite en 2020/21.



Les défenseurs de Lens Jonathan Gradit (5.5 kms) et Loïc Bade (4.5 kms) sont les 2 joueurs ayant parcouru la plus grande distance via des progressions vers l’avant balle au pied en Ligue 1 cette saison.



Benjamin Lecomte pourrait disputer son 250e match en Ligue 1 (119 avec Lorient, 75 avec Montpellier, 55 avec Monaco). Il est impliqué dans 7 séquences amenant à un but dans l’élite en 2020/21, c’est plus que tout autre gardien.



Aleksandr Golovin est impliqué dans 14 buts en 20 matches avec Monaco en Ligue 1 2020/21 (5 buts, 9 assists), seul Andrey Arshavin (17 avec Arsenal en 2010/11) a été plus souvent décisif sur un même exercice des 5 grands championnats européens sur les 15 dernières saisons parmi les joueurs russes.