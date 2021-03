Tout savoir sur Lens - Metz

Deux des belles surprises de cette saison en Ligue 1 s'affrontent dimanche. En belle forme ces dernières semaines, Lens a remporté deux de ses trois derniers matches et occupe la 5e place. Metz, plus irrégulier depuis quelques rencontres, n'a que trois points de retard sur son adversaire du jour, dans un match qui vaudra cher dans la course à l'Europe.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lens reste sur 2 revers face à Metz en Ligue 1 (1-3 le 18 avril 2015 et 0-2 le 19 décembre dernier, à chaque fois en déplacement), alors qu’il n’avait perdu qu’un seul de ses 12 premiers matches face à cet adversaire dans l’élite au 21e siècle (6 victoires, 5 nuls).



Lens n’a perdu qu’une seule de ses 15 dernières réceptions de Metz en Ligue 1 (7 succès, 7 nuls), c’était le 4 octobre 2003 (0-2).



Metz n’a remporté aucun de ses 8 derniers déplacements chez une équipe promue en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), restant muet à 7 reprises sur la période.



Lens compte 44 points après 28 matches de Ligue 1 2020/21, seuls Lille en 2000/01 (50), Montpellier en 2009/10 (53) et Monaco en 2013/14 (59) ont fait mieux à ce stade parmi les équipes promues dans la compétition sous l’ère de la victoire à 3 points, finissant toutes dans le top 5 en fin d’exercice.



Lens est invaincu lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 4 nuls), seul Lille (10) est sur une meilleure série actuellement. Victorieux lors de leur dernier match (3-2 à St Etienne le 3 mars), les Sang et Or n’ont plus enchaîné 2 succès d’affilée dans l’élite depuis septembre dernier (3).



Metz affiche 41 points après 28 matches de Ligue 1 2020/21, son meilleur total à ce stade de la compétition depuis 1997/98 (53 – 2e en fin de saison). Les Lorrains restent cependant sur 3 défaites lors de leurs 5 derniers matches dans l’élite (2 succès), soit autant que lors de leurs 20 précédents (9 victoires, 8 nuls).



Lens n’a gagné que 2 de ses 10 dernières réceptions en Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), contre Brest le 23 décembre 2020 (2-1) et contre Dijon le 21 février dernier (2-1).



Metz a remporté 5 de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (2 défaites), soit autant que lors de ses 31 précédents (13 nuls, 13 revers).



Arnaud Kalimuendo (Lens) a inscrit 6 buts en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur des 5 grands championnats né au 21e siècle.



Farid Boulaya fut impliqué sur les 2 buts de Metz contre Lens lors du match aller le 19 décembre dernier (1 but, 1 passe décisive). Il a délivré 14 dernières passes avant un tir à la suite d’une progression balle au pied en Ligue 1 cette saison, seuls Franck Honorat (17) et Karl Toko Ekambi (16) font mieux.