Tout savoir sur Lens - Marseille

Deux semaines seulement après s'être affrontés en match en retard, Lens et Marseille se retrouvent. Les Sang et Or souhaitent évidemment rééditer leur dernière performance face aux Phocéens (1-0), qui vivent de leur côté des heures très agitées. Sur le terrain, où ils n'ont gagné aucun de leurs quatre derniers matches. Et en dehors, avec les graves incidents survenus à la Commanderie samedi.





Les stats à connaître (avec Opta)



Lens n’a remporté qu’une seule de ses 6 dernières confrontations face à Marseille en Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), mais c’était la dernière, le 20 janvier au Vélodrome (0-1). Les Sang et Or pourraient gagner leurs 2 matches d’une même saison de L1 face à l’OM pour la première fois depuis 2001/02.



Lens a perdu ses 2 derniers matches de Ligue 1 contre Marseille à domicile, après ne s’être incliné lors d’aucun de ses 6 précédents (3 victoires, 3 nuls). Les Sang et Or n’ont inscrit aucun but lors de leurs 2 dernières rencontres à domicile en L1 face à l’OM, pire série chez eux dans leur histoire face à cet adversaire.



Lens affiche 34 points après 22 matches en Ligue 1 cette saison – un seul promu a fait mieux au même stade sur les 15 dernières saisons : Monaco en 2013/14 (48 points).



Marseille reste sur 3 défaites consécutives en Ligue 1 (1-2 v Nîmes, 0-1 v Lens, 1-3 v Monaco), c’est sa pire série depuis avril 2015 (4). L’OM n’a d’ailleurs gagné qu’un seul de ses 8 derniers matches dans l’élite (2 nuls, 5 défaites), c’était face à Montpellier le 6 janvier (3-1).



Lens n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), 2-1 contre Brest le 23 décembre dernier, après avoir remporté ses 3 premiers cette saison.



Marseille n’a gagné aucun de ses 4 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), après avoir remporté 8 de ses 9 précédents (1 nul).



Lens n’a marqué aucun but lors de ses 2 derniers matches à domicile en Ligue 1 (0-1 v Strasbourg et 0-1 v Nice), après avoir trouvé l’ouverture lors de chacun de ses 8 premiers cette saison (15 buts sur la période).



Bien que Marseille soit la 2e équipe avec le plus faible total de récupérations hautes en Ligue 1 cette saison (120, Nantes à 108), l’OM est l’équipe qui a marqué le plus de buts suite à ces récupérations dans les 40 mètres adverses (6).



Le joueur de Lens Jonathan Gradit a parcouru 3.528 mètres vers l’avant balle au pied en Ligue 1 cette saison, c’est plus d’un kilomètre de plus que tout autre joueur.



Les joueurs de Marseille Dimitri Payet et Florian Thauvin restent tous deux sur 4 matches de Ligue 1 sans être décisif, la plus longue disette depuis avril-août 2019 (8) pour Payet et mars-avril 2019 (5) pour Thauvin.