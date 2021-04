Tout savoir sur Lens - Lyon

Cinquième de Ligue 1, Lens continue d'avancer comme la belle surprise de cette saison et compte bien poursuivre sa série d'invincibilité face à Lyon. Mais les Gones, battus contre le PSG lors de la dernière journée, doivent absolument s'imposer pour profiter de l'affrontement entre Paris et Lille un peu plus tôt. Un match crucial pour le titre et la course à l'Europe, donc.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens a perdu chacune de ses 3 dernières réceptions de Lyon en Ligue 1, sa plus longue série en cours face à un adversaire actuellement dans l’élite et sa plus longue face à l’OL.



Lens est invaincu lors de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 5 nuls), meilleure série en cours dans l’élite et sa plus longue série depuis octobre-décembre 2006 (9 également).



Lens affiche 48 points après 30 matches de Ligue 1 2020/21, son meilleur total à ce stade depuis 2006/07 (49), un exercice achevé à la 5e place. Le RCL est seulement le 4e promu à compter au moins autant de points à ce stade d’une saison depuis l’instauration de la victoire à 3 points en 1994 après Lille en 2000/01 (54), Montpellier en 2009/10 (56 pts) et Monaco en 2013/14 (63 pts).



Lyon n’a remporté que 2 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir gagné chacun des 4 précédents. L’OL n’a plus perdu 2 rencontres de suite dans l’élite depuis septembre-octobre 2019 (2).



Lyon n’a perdu aucun de ses 8 derniers matches contre une équipe promue en Ligue 1 (5 victoires, 3 nuls), après s’être incliné lors de ses 2 précédents.



Lyon est invaincu lors de ses 13 derniers déplacements en Ligue 1 (8 victoires, 5 nuls), la meilleure série en cours dans l’élite et sa plus longue série d’invincibilité hors de ses bases depuis mars 2005-avril 2006 (21).



Lens a inscrit 46 buts en 30 matches en Ligue 1 cette saison. Au 21e siècle, seul Monaco en 2013/14 a fait mieux parmi les promus à ce stade d'un exercice (50).



Lyon est la seule équipe dans les 5 grands championnats européens à héberger 3 joueurs ayant inscrit au moins 10 buts cette saison (Depay 14, Toko Ekambi 12, Kadewere 10).



Lyon est l’équipe qui a tenté le plus de tirs dans les 5 grands championnats européens cette saison (488). C’est également l’équipe du Top 5 européen qui affiche la plus forte valeur Expected Goals (65.6).



Le latéral droit de Lens Jonathan Clauss a été décisif à 7 reprises en Ligue 1 en 2021 (2 buts, 5 assists), total le plus élevé parmi les défenseurs de l’élite sur la période.