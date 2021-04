Tout savoir sur Lens - Lorient

Équipe surprise de cette saison en Ligue 1, Lens a montré en accrochant l'OL (1-1) qu'il était bel et bien en course pour une qualification européenne en fin de saison. Lorient entretient de son côté sa série d'invincibilité, mais reste à portée de fusil de Nîmes, 18e.





Les stats à connaître (avec Opta)

Lens n’a gagné que 2 de ses 15 rencontres de Ligue 1 face à Lorient (7 nuls, 6 défaites) : le 13 octobre 2001 (3-2) et le 13 septembre 2020 (3-2), à chaque fois au Moustoir.



Lorient est l’adversaire que Lens a reçu le plus souvent en Ligue 1 sans jamais l’emporter (7 matches - 6 nuls, 1 défaite). 5 de ces 7 rencontres se sont terminées sur le score de 1-1.



Lens est invaincu lors de ses 10 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 6 nuls), meilleure série en cours dans l’élite et sa plus longue série depuis août 2005-janvier 2006 (19).



Lorient est invaincu lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires, 3 nuls), après avoir perdu les 2 précédents. Vainqueurs 1-0 de Brest lors de la précédente journée, les Merlus ont l’occasion de remporter 2 rencontres consécutives dans l’élite cette saison pour la 2e fois seulement (3-2 v Dijon puis 3-2 v Paris en janvier).



Lens est invaincu lors de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 victoire, 4 nuls), après avoir perdu 4 de ses 5 précédents (1 victoire).



Lorient est l’équipe ayant gagné le moins de rencontres à l’extérieur en Ligue 1 cette saison (1 succès 3-1 à Reims le 17 octobre, pour 6 nuls et 8 défaites). Les Merlus ont partagé les points lors de 4 de leurs 5 derniers déplacements dans l’élite (1 défaite).



Seul Metz (6) a concédé plus de penalties que Lens (5) en Ligue 1 depuis le début de cette année civile.



Les 7 derniers matches de Lens en Ligue 1 ont produit 23 buts (13 pour les Sang et Or, 10 pour les adversaires), soit une moyenne de 3.3 buts par rencontre.



Seul Robin Gosens (9 – 6 buts, 3 passes décisives) est impliqué sur plus de buts que le latéral de Lens Jonathan Clauss (8 – 3 buts, 5 passes décisives) parmi les défenseurs des 5 grands championnats européens en 2021.



Laurent Abergel a trouvé le chemin des filets 3 fois sur ses 6 tirs cadrés en Ligue 1 en 2021. Il est impliqué sur 4 buts dans l’élite depuis le début de l’année civile (3 buts, 1 passe décisive), seul Terem Moffi (8 – 6 buts, 2 passes décisives) fait mieux à Lorient.