Tout savoir sur Lens - Lille

Lens s'accroche à sa cinquième place qualificative pour la Ligue Europa, même si sa défaite de la semaine dernière a permis à l'OM de revenir à égalité de points. De son côté, Lille tient bon en tête du classement et s'avance vers un nouveau match décisif pour le titre. Les Dogues n'ont qu'une longueur d'avance sur Paris et cette rencontre est donc extrêmement importante.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens n’a gagné aucun de ses 11 derniers matches de Ligue 1 contre Lille (3 nuls, 8 défaites), sa dernière victoire remontant au 29 avril 2006 à domicile (4-2).



Ce sera la première rencontre entre Lens et Lille à Bollaert-Delelis en Ligue 1 depuis le 11 septembre 2010 (4-1 pour le LOSC, 2 cartons rouges pour les Sang et Or). Depuis Lens a « reçu » son voisin lillois une seule fois dans l’élite : le 7 décembre 2014 au Stade de France (1-1).



Battu par Paris lors de son dernier match de Ligue 1 le 1er mai (1-2), Lens n’a plus perdu 2 rencontres consécutives dans l’élite depuis janvier dernier (2-3 à Lyon puis 0-1 contre Strasbourg).



Lille affiche 76 points après 35 matches de Ligue 1 cette saison, le meilleur total de son histoire à ce stade de la compétition. Au 21e siècle, 6 des 8 équipes ayant affiché au moins 76 points à ce stade de la compétition ont décroché le titre en fin de saison (Paris, 80 points, 2e au final et Nice, 77 points, 3e au final en 2016/17 étant les deux exceptions).



Lens est invaincu lors de ses 7 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 victoires, 4 nuls), sa meilleure série sur ses terres dans l’élite depuis février-mai 2010 (8).



Lille est invaincu lors de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1 (10 victoires, 2 nuls), la meilleure série hors de ses bases de son histoire sur une même saison dans l’élite. Seul Lyon (16) est actuellement sur une plus longue invincibilité en déplacement dans l’élite.



Lens a encaissé 44% de ses buts à la suite d’un coup de pied arrêté cette saison en Ligue 1 (21/48), plus fort ratio dans l’élite. Les Sang et Or ont d’ailleurs encaissé 9 de leurs 12 derniers buts dans l’élite sur des phases arrêtées (4 sur penalty, 4 sur corner et 1 sur coup franc indirect).



Lille a marqué 11 buts depuis l’extérieur de la surface en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. Le Losc a d’ailleurs inscrit 3 de ses 5 derniers buts dans l’élite de la sorte et possède le meilleur buteur hors de la surface en L1 2020/21 : Jonathan Bamba (4).



L’attaquant de Lens Ignatius Ganago a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (1 but v Nîmes et 1 but v Paris). Il n’a connu une plus longue série de rencontres consécutives en marquant dans l’élite qu’une seule fois : en septembre 2020 (4 matches de rang).



Mike Maignan est le gardien ayant rendu le plus de clean sheets dans les 5 grands championnats européens cette saison (19). Seul Vincent Enyeama (21) en 2013/14 a fait mieux que l’international français sur un même exercice dans l’élite pour un portier de Lille.