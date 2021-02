Tout savoir sur Lens - Dijon

Lens entretient une belle série d’invincibilité mais peine à gagner ces dernières semaines. Sixièmes, les Sang et Or sont engagés dans la lutte pour les places européennes et reçoivent un Dijon qui n’en finit plus de couler en bas de tableau. Dernier, le DFCO a perdu du terrain sur ses adversaires directs lors de la dernière journée.

Les stats à connaître (avec Opta)



Lens s’était imposé 1-0 à Dijon lors de la seule précédente rencontre entre les 2 clubs en Ligue 1, c’était lors du match aller le 22 novembre sur un but d’Arnaud Kalimuendo.



Dijon n’a remporté qu’un seul de ses 11 déplacements chez une équipe promue en Ligue 1 (2 nuls, 8 défaites), c’était le tout premier, chez l’Evian TG le 27 août 2011 (1-0).



Lens n’a remporté que 2 de ses 9 matches de Ligue 1 en 2021 (4 nuls, 3 défaites). Les Nordistes ne glanent en moyenne que 1.1 point par rencontre dans l’élite sur cette année civile, contre 1.7 en 2020.



Dijon a perdu ses 5 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours. Le DFCO a déjà connu cette série à 2 reprises dans l’élite (avril-mai 2012 et février-mars 2019) mais ne s’est jamais incliné 6 fois de suite.



Dijon ne compte que 2 succès en 25 matches de Ligue 1 2020/21 (9 nuls, 14 défaites). Chacune des 10 équipes ayant affiché ce total de victoires à ce stade d’une saison dans l’élite à 20 clubs a été reléguée en fin d’exercice, 8 d’entre elles terminant à la dernière position.



Lens n’a gagné aucune de ses 4 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), son dernier succès à Bollaert remontant au 23 décembre contre Brest (2-1). Le Racing peut entamer une année civile sans remporter ses 5 premières réceptions dans l’élite pour la 4e fois de son histoire après 1961, 1991 et 2001.



Lens n’a subi que 22 attaques construites en Ligue 1 cette saison, seul Rennes (20) fait mieux dans cet exercice.



Seul… Dijon (1) a inscrit moins de buts que Lens (2) à domicile en Ligue 1 en 2021. D’ailleurs, les Sang et Or sont restés muets à 3 reprises lors de leurs 4 dernières réceptions dans l’élite, après avoir trouvé le chemin des filets lors de leurs 8 premières cette saison.



Les joueurs de Lens Jonathan Clauss et Corentin Jean ont chacun cadré 7 tirs sans jamais trouver le chemin des filets en Ligue 1 cette saison, seul Armand Laurienté (9) fait moins bien.



Wesley Lautoa (18 – 6 nuls, 12 défaites) est le joueur qui a disputé le plus de rencontres de Ligue 1 sans en gagner une seule cette saison. Le 2e n’est autre que son coéquipier à Dijon, Fouad Chafik (14 – 4 nuls, 10 revers).