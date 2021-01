Tout savoir sur Dijon - Strasbourg

19e de Ligue 1, Dijon ne perd plus depuis trois rencontres et s'accroche dans sa lutte pour le maintien, alors qu'il compte un point et un match de moins que le barragiste nîmois. De son côté, Strasbourg tourne à plein régime depuis trois rencontres, notamment grâce à un Ludovic Ajorque en forme. Le Racing est 13e.





Les stats à connaître (avec Opta)

Le bilan des confrontations entre Dijon et Strasbourg en Ligue 1 est quasiment équilibré avec 2 succès pour le DFCO, 3 pour les Alsaciens et un nul.



Dijon n’a perdu aucune de ses 3 réceptions de Strasbourg en Ligue 1 (1-1 le 30 septembre 2017, 2-1 le 11 mai 2019 et 1-0 le 5 octobre 2019).



Dijon va disputer son 200e match de Ligue 1, pour un bilan de 48 victoires, 55 nuls et 96 défaites. Le DFCO est la 44e équipe à atteindre ce total dans l’histoire de notre championnat.



Dijon reste sur 2 matches nuls 0-0 en Ligue 1 (v Reims puis Marseille), une 1re dans son historie dans l’élite, et peut devenir la 1re équipe à y connaître 3 matches nuls et vierges consécutifs depuis Nice en janvier-février 2015 (3).



Strasbourg a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1 sans encaisser de but, une 1re pour les Alsaciens dans l’élite depuis octobre-novembre 1983 (3 également). Le RCSA peut faire la passe de 4 en gardant sa cage inviolée pour la 2e fois de son histoire en L1 après avril 1978 (4).



Dijon reste sur 10 rencontres sans succès à domicile en Ligue 1 (5 nuls, 5 défaites), plus longue série en cours et la plus longue de son histoire dans l’élite.



Dijon est resté muet lors de ses 6 dernières réceptions en Ligue 1. S’il ne marque pas, le DFCO établira la plus longue série sans marquer à domicile de l’histoire de l’élite, qu’il co-détient actuellement avec Bastia (décembre 1985-avril 1986), Strasbourg (octobre 2005- janvier 2006), Grenoble (septembre-décembre 2008) et St Etienne (octobre 2009-janvier 2010).



Strasbourg a connu 4 victoires en déplacement en Ligue 1 cette saison (6 défaites), son meilleur total après 10 matches hors de ses bases lors d’un exercice dans l’élite depuis 1979/80 (4 également).



Moussa Konaté est l’auteur de 3 des 4 derniers buts de Dijon en Ligue 1. Il a plus marqué avec le DFCO cette saison en L1 (3) qu’avec Amiens la saison passée (2), à chaque fois en 12 matches.



Ludovic Ajorque a marqué 9 buts après 20 journées de Ligue 1 2020/21. Aucun joueur n'a fait mieux à ce stade avec Strasbourg en Ligue 1 depuis David Zitelli (14 buts en 1996/97).