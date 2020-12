Tout savoir sur Dijon - Saint-Etienne

Dijon est-il enfin lancé ? C'est ce qu'il espère, après avoir enregistré son premier succès de la saison sur la pelouse de Nice (1-3) dimanche dernier. Le DFCO n'est qu'à quatre points d'un AS Saint-Etienne qui, lui, ne gagne plus, même s'il a enfin repris un point contre Lille lors de la 12e journée. Les Verts seraient bien inspirés de retrouver le chemin du succès s'il veut s'éviter une grosse crise.





Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne est l’équipe que Dijon a le plus affrontée en Ligue 1 sans jamais l’emporter (9 rencontres pour 2 nuls et 7 défaites). Le DFCO n’a jamais gardé sa cage inviolée contre les Verts (14 buts encaissés au total).



Dijon a perdu chacune de ses 5 réceptions de St Etienne en Ligue 1, à chaque fois par un but d’écart. Le DFCO est l’équipe qui a disputé le plus de matches à domicile contre un même adversaire tout en s’inclinant à chaque fois.



Dijon a remporté son dernier match de Ligue 1 après avoir débuté sa saison par 11 rencontres sans le moindre succès (4 nuls, 7 défaites). Le DFCO n’a plus gagné 2 matches consécutifs dans l’élite depuis septembre-octobre 2019 (2).



St Etienne n’a remporté aucun de ses 9 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 7 défaites), pire série en cours.



Dijon n’a remporté aucun de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 nuls et autant de défaites), sa pire série sur ses terres dans l’élite depuis septembre-novembre 2018 (6).



Dijon a commis 189 fautes en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe. St Etienne affiche le 3e total le plus élevé avec 173 fautes en 2020/21 et compte dans ses rangs le joueur qui en a commis le plus (Denis Bouanga, 25).



Les adversaires de Dijon ont touché 351 ballons dans la surface du DFCO en Ligue 1 cette saison, c’est plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats cette saison.



Aucun attaquant n’a effectué plus de tirs sans marquer en Ligue 1 2020/21 que le joueur de Dijon Mounir Chouiar (16 - 5 cadrés).



Le milieu de St Etienne Denis Bouanga a vu 15 de ses tirs être bloqués par un adversaire en Ligue 1 cette saison, c’est au moins 5 de plus que tout autre joueur. Inversement, seul Brendan Chardonnet (13) a bloqué plus que tirs adverses que le capitaine de Dijon Bruno Ecuele Manga (12).



Claude Puel a perdu 73% de ses matches à l’extérieur avec St Etienne en Ligue 1 (11/15), c’est au moins 26 points de plus qu’avec toute autre équipe dans sa carrière en championnat (47% avec Southampton). C’est également le pire pourcentage pour un entraîneur ayant dirigé les Verts sur au moins 10 déplacements en Ligue 1.