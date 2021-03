Tout savoir sur Dijon - Reims

Les semaines se suivent et se ressemblent tristement pour Dijon, qui enchaîne les défaites et se dirige inévitablement vers la relégation en Ligue 2. Reims a un confortable matelas qui le sépare de la zone de relégation mais cherchera à s'éloigner encore plus de la zone rouge en poursuivant sa belle série d'invincibilité, notamment entretenue contre l'OL la semaine dernière.





Les stats à connaître (avec Opta)

3 des 4 confrontations entre Dijon et Reims en Ligue 1 se sont soldées sur un match nul (0-0 en septembre 2018, 1-1 en mars 2019 et 0-0 en janvier dernier). L’unique autre rencontre entre les 2 équipes a vu le DFCO s’imposer au stade Auguste Delaune (2-1).



Dijon n’a perdu aucun de ses 4 matches de Ligue 1 contre Reims (1 victoire, 3 nuls), le SdR étant la seule équipe évoluant actuellement dans l’élite contre laquelle les Bourguignons sont invaincus.



Dijon a perdu ses 9 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours et la plus longue de son histoire dans l’élite.



Dijon est la 8e équipe dans l’histoire du championnat à compter 2 victoires ou moins après 29 matches d’une saison (9 nuls et 18 défaites par ailleurs). Les 7 premières ont toutes été reléguées en 2e division en fin d’exercice.



Reims est invaincu lors de ses 5 dernières rencontres de Ligue 1 (1 succès, 4 nuls), et n’a plus fait mieux dans l’élite depuis novembre-décembre 2019 (6).



Dijon n’a remporté aucune de ses 15 dernières réceptions en Ligue 1 (6 nuls, 9 défaites), plus longue disette de son histoire. Seul Troyes (16 en 2015/16) a connu une plus longue série sans victoire sur ses terres dans l’histoire de notre championnat.



Reims a remporté 3 de ses 6 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites) - dont son dernier en date à Nantes le 3 mars dernier (2-1) - c’est autant que lors de ses 18 précédents (8 nuls, 7 défaites).



Dijon a enregistré 160 récupérations hautes en Ligue 1 2020/21, seul Nantes (154) en a fait moins), et n’a tiré qu’à 20 reprises à la suite d’une récupération haute, total le plus faible.



L’attaquant de Dijon Moussa Konaté a inscrit 4 buts contre Reims en Ligue 1, plus que contre toute équipe. 4 de ses 5 buts en Ligue 1 2020/21 ont été inscrits en tant que remplaçant, plus que tout autre joueur.



Le défenseur de Reims Wout Faes a écopé de 11 cartons en Ligue 1 cette saison (10 jaunes, 1 rouge), total le plus élevé.