Tout savoir sur Dijon - Nîmes

Rencontre à très, très gros enjeu en bas de tableau. 19e avec 15 points, Dijon reçoit Nîmes, 20e avec le même nombre de points mais un match de retard. Les deux équipes ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches de Ligue 1 et voilà donc une affiche qui pèsera lourd dans la course au maintien, alors que l'actuel barragiste nantais est à quatre points.





Les stats à connaître (avec Opta)

Dijon n’a remporté qu’un seul de ses 5 matches contre Nîmes en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), mais c’était le plus récent lors de la phase aller (3-1 le 23 décembre).



Nîmes est la seule équipe que Dijon a affrontée plusieurs fois à domicile sans jamais marquer le moindre but en Ligue 1 (2 matches, 0-4 en novembre 2018 puis 0-0 en septembre 2019).



Dijon a perdu ses 4 derniers matches en Ligue 1, mais n’a plus connu une pire série de défaites dans l’élite depuis février-mars 2019 (5).



Nîmes n’a gagné qu’un seul de ses 12 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 10 défaites), c’était à Marseille le 16 janvier (2-1).



Dijon est – avec le Torino – l’une des 2 équipes des 5 grands championnats européens à n’avoir gagné aucun match à domicile en 2020/21 (12 rencontres, 6 nuls, 6 défaites).



Nîmes s’est incliné lors de 5 de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), encaissant au moins 3 buts lors de chacune de ces défaites.



Dijon (351) et Nîmes (338) sont les 2 équipes qui ont subi le plus de tirs en Ligue 1 cette saison.



Dijon est l’équipe qui a commis le plus de fautes en Ligue 1 cette saison (353) alors que Nîmes est celle qui en a concédé le moins (249).



Dijon est la seule équipe à avoir présenté le même capitaine au coup d’envoi de chacun de ses matches en Ligue 1 2020/21 : Bruno Ecuele Manga. Inversement, Nîmes a débuté avec 4 capitaines différents cette saison (Briançon 12 fois, Ripart 9 fois, Ferhat et Landre 1 fois chacun), aucune équipe n’a compté plus de porteurs du brassard au coup d’envoi.



Zinedine Ferhat est le seul joueur à avoir été impliqué dans plus de 10 buts avec Nîmes en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière (15 – 7 buts, 8 assists).