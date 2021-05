Tout savoir sur Dijon - Nantes

Condamné à la descente en Ligue 2, Dijon est reparti sur une série de défaites depuis trois semaines. Nantes reste au contraire sur trois victoires de rang et peut croire très fort au maintien sans passer par les barrages, puisque la 17e place de Lorient n'est qu'à une longueur.

Les stats à connaître (avec Opta)

Dijon n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches contre Nantes en Ligue 1 (2 défaites puis 2 nuls) après avoir remporté 2 des 3 précédents (1 nul).



Dijon est invaincu lors de ses 3 derniers matches à domicile contre Nantes en Ligue 1 (2 victoires puis 1 nul) après avoir perdu la première confrontation dans l’élite au stade Gaston-Gérard (0-1 le 13 août 2016).



Dijon a perdu 15 de ses 16 derniers matches de Ligue 1, pour une victoire contre Nice le 18 avril dernier (2-0). Le DFCO reste sur 3 défaites de rang dans l’élite, plus longue série en cours.



Après ses défaites contre Rennes (1-5), Metz (1-5) et Angers (0-3), Dijon pourrait encaisser au moins 3 buts lors de 4 rencontres de Ligue 1 consécutives pour la 1ère fois de son histoire.



Nantes reste sur 3 victoires consécutives en Ligue 1 pour la 1ère fois depuis septembre-octobre 2019 (3 également) et n’a plus enchaîné au moins 4 succès de rang dans l’élite depuis avril-mai 2019 (5).



Dijon a perdu 6 de ses 7 derniers matches à domicile en Ligue 1, pour une victoire contre Nice le 18 avril dernier (2-0).



Nantes a remporté ses 2 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 mais n’a plus fait la passe de 3 depuis août-septembre 2017 (3) sous Claudio Ranieri.



Dijon est l’équipe de Ligue 1 qui affiche les plus faibles pourcentages de tirs cadrés (36.3%) et de duels gagnés (47%), Nantes celle qui présente les plus faibles possession moyenne (43.7%) et pourcentage de passes réussies (77.1%).



Auteur de 7 buts en Ligue 1 cette saison, le joueur de Nantes Imran Louza est le joueur qui a marqué le plus de buts tout en les marquant tous du pied gauche en Ligue 1 cette saison. Il est impliqué dans 3 buts lors de ses 2 derniers matches (2 buts, 1 assist), autant que lors de ses 18 précédents en Ligue 1 (3 buts).



Nantes a marqué 49% de ses points en Ligue 1 2020/21 sous la direction d’Antoine Kombouaré (18/37), bien que le technicien kanak n’ait dirigé qu’un tiers des matches des Canaris en L1 cette saison (12/36, pour un bilan de 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites).