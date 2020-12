Tout savoir sur Dijon - Monaco

Après trois matchs sans défaite, Dijon a rechuté face au leader lillois mercredi (0-2). Toujours dernier, le DFCO souhaite évidemment quitter au plus vite la zone rouge mais doit enchaîner une nouvelle rencontre face à un "gros" du championnat. Reste que Monaco n'est pas en confiance puisqu'il vient de perdre ses trois derniers matchs, ce qui l'a fait glisser jusqu'à la 8e place.





Les stats à connaître (avec Opta)

Dijon n’a remporté qu’un seul de ses 8 matches de Ligue 1 contre Monaco (3 nuls, 4 défaites), c’était le 26 janvier 2019 (2-0).



Dijon n’a perdu qu’une seule de ses 4 réceptions de Monaco en Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls), c’était le 13 août 2017 (1-4).



Dijon n’a remporté qu’un seul de ses 15 matches de Ligue 1 2020/21 (6 nuls, 8 défaites), restant muet à 9 reprises, pires totaux dans l’élite cette saison. Au 21e siècle, 9 des 16 équipes n’affichant qu’une victoire ou moins après 15 matches d’une saison de L1 ont terminé à la 20e et dernière place en fin d’exercice.



Monaco a perdu chacun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (v Lille, Marseille et Lens), pire série en cours. L’ASM n’a plus enchaîné 4 défaites dans l’élite depuis septembre-octobre 2018 (les 3 derniers matches de Leonardo Jardim et le 1er de Thierry Henry sur le banc monégasque).



Dijon reste sur 8 rencontres sans succès à domicile en Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), soit la pire série de son histoire sur ses terres dans l’élite. Le DFCO est resté muet lors de ses 4 dernières rencontres à domicile, une 1re dans son histoire dans l’élite.



Monaco a perdu 5 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (1 victoire), c’est autant que lors des 14 précédents (4 victoires, 5 nuls). L’ASM est l’équipe affichant le plus gros écart entre ses points à domicile et à l’extérieur en L1 2020/21 (+11 – 17 points à domicile, 6 à l’extérieur).



Dijon a encaissé 24 buts en Ligue 1 2020/21 tout en affichant 32.1 xG contre, soit un différentiel de +8.1, le … 2e meilleur dans l’élite cette saison, derrière Paris (+10.1 – 10 buts encaissés, 20.1 xG contre).



Monaco a inscrit 71% de ses buts à l’extérieur en Ligue 1 2020/21 sur coups de pied arrêtés (5/7), ratio le plus élevé.



Jonathan Panzo a concédé 3 penalties en Ligue 1 2020/21, aucun joueur ne fait pire dans les 5 grands championnats européens cette saison. Seul Cédric Yambéré (4 en 2017/18) a fait pire sur un exercice de L1 parmi les joueurs de Dijon depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07).



Kevin Volland affiche une moyenne de xG / tir de 0.31 en Ligue 1 2020/21 (5.28 xG, 17 tirs – penalties exclus), meilleur ratio dans l’élite cette saison (min. 10 tirs). Autrement dit, l’international allemand de Monaco est le joueur qui tente les frappes dans les meilleures situations dans l’élite cette saison.