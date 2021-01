Tout savoir sur Dijon - Marseille

Face à Reims, mercredi (0-0), Dijon n’a pas su profiter d’un affrontement face à un concurrent direct pour faire une belle opération dans la course au maintien. Ce sera une autre histoire face à un OM convaincant contre Montpellier dans le même temps (3-1). Des Phocéens qui tenteront de se rapprocher du podium.

Les stats à connaître (avec Opta)

Dijon n’a remportéen Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), c’était le 17 mars 2012 (2-1).Dijon est l’équipe contre laquelle Marseilleen Ligue 1 sans jamais connaître la défaite (4 succès, 1 nul).Dijon n’a remporté que(7 nuls, 9 défaites). 32 des 45 équipes affichant ce total ou moins dans une Ligue 1 à 20 clubs ont été reléguées en fin de saison (71%).Marseille afficheLe club olympien n’a jamais fini au-delà de la 2e place en fin d’exercice après avoir affiché ce nombre exact de points à ce stade de la saison, en comptant 3 points pour une victoire (2e en 1986/87, champion en 2009/10 et 2e en 2019/20).Dijon reste sur(4 nuls, 5 défaites), plus longue série en cours et la plus longue de son histoire dans l’élite.Dijon est resté muet lors de sesune 1ère dans son histoire dans l’élite. S’il ne marque pas contre Marseille, le DFCO égalera la plus longue série sans marquer à domicile dans l’histoire de la L1, déjà réalisée par Bastia, Strasbourg, Grenoble et St Etienne.Marseille a perduc’est autant que lors de ses 20 premiers sous les ordres d’André Villas-Boas (13 victoires, 5 nuls). L’OM n’a plus connu la défaite lors de 3 déplacements consécutifs dans l’élite depuis janvier-février 2017 (3).Aucune équipe n’a inscritcette saison (3). Le DFCO n’a plus trouvé la faille depuis le 16 octobre dernier face à Rennes par l’intermédiaire de Mama Baldé.Moussa Konaté est l’auteur decette saison (6 buts, 7 assists), Florian Thauvin a rapporté 14 points à Marseille grâce aux buts dans lesquels il est impliqué, 3 de plus que tout autre joueur.