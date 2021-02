Tout savoir sur Dijon - Lyon

Plombé par Lorient puis battu par Lille en quelques jours, Dijon a pris un coup sur la tête dans le cadre de sa lutte pour le maintien. Le DFCO doit donc se relever... face à Lyon, qui n'est pas vraiment l'adversaire idéal, sur le papier, pour reprendre confiance. Des Lyonnais qui ont arraché un succès crucial contre Bordeaux vendredi dernier (21h) et qui veulent rester le plus près possible de la place de leader, voir s'en emparer de nouveau.





Les stats à connaître (avec Opta)



Dijon n’a perdu qu’un seul de ses 3 derniers matches de Ligue 1 face à Lyon (1 victoire, 1 nul), après avoir perdu 5 des 7 premiers (1 victoire, 1 nul).



Dijon n’a remporté qu’une seule de ses 4 réceptions de Lyon en Ligue 1 (3 défaites), c’était le 27 août 2016 (4-2). Le DFCO a encaissé 2 buts ou plus lors de chacun de ces 4 matches (12 au total).



Dijon n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls suivis de 2 défaites).



Lyon n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers matches en Ligue 1 (12 succès, 6 nuls), c’était à domicile face à Metz le 17 janvier dernier (0-1).



Dijon n’a toujours pas gagné à domicile en Ligue 1 cette saison (11 matches – 6 nuls, 5 défaites), soit l’équipe qui compte le plus de matches à domicile sans victoire dans les 5 grands championnats européens cette saison. La dernière équipe à ne pas avoir remporté ses 12 premières rencontres à domicile lors d’un exercice de L1 est Troyes en 2015/16 (16).



Lyon est invaincu lors de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (6 victoires, 3 nuls), meilleure série en cours et sa plus longue depuis mars 2005-avril 2006 (21). Les Gones pourraient enchaîner 2 victoires à l’extérieur sans prendre de but en L1 pour la première fois depuis octobre-novembre 2017 (3).



Dijon n’a remporté aucun de ses 13 matches de Ligue 1 contre une équipe occupant l’une des 2 premières places au classement avant la journée (1 nul, 12 défaites).



Lyon est la seule équipe à avoir remporté 100% des matches au cours desquels il a ouvert le score en Ligue 1 cette saison (11/11) mais aussi celle qui affiche le plus faible pourcentage de défaites après avoir concédé l’ouverture du score (22% - 2/9).



S’il joue, Frédéric Sammaritano disputerait son 100e match de Ligue 1 avec Dijon et deviendrait ainsi le 5e joueur à atteindre ce cap avec le club bourguignon dans l’élite après Julio Tavares, Romain Amalfitano, Baptiste Reynet et Fouad Chafik.



Léo Dubois est impliqué dans 3 des 6 derniers buts de Lyon en Ligue 1 (1 but, 2 assists). Il est impliqué dans 3 buts lors de ses 2 derniers matches de L1, autant que lors de ses 38 précédents (1 but, 2 assists également).