Tout savoir sur Dijon - Bordeaux

Dernier de Ligue 1, Dijon voit les défaites s'enchaîner et semble totalement impuissant au moment d'aborder cette dernière partie de saison. Bordeaux ne va pas vraiment mieux sur les dernières semaines, mais une contre-performance des Girondins sur la pelouse du DFCO ferait tâche. Après tout, la formation de Gasset n'a que neuf points d'avance sur la 19e place.





Les stats à connaître (avec Opta)

Dijon n’a remporté que 2 de ses 11 matches contre Bordeaux en Ligue 1 (4 nuls, 5 défaites), dont aucun des 6 plus récents (2 nuls, 4 revers).



Dijon n’a perdu qu’une seule de ses 5 réceptions de Bordeaux en Ligue 1 (2 succès, 2 nuls), mais c’était la plus récente, le 24 août 2019 (0-2).



Dijon a perdu ses 8 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours et la plus longue de son histoire dans l’élite.



Dijon est la 10e équipe dans l’histoire du championnat à compter 2 victoires ou moins après 28 matches d’une saison (9 nuls et 17 défaites par ailleurs). Les 9 premières ont toutes été reléguées en 2e division en fin d’exercice.



Bordeaux a perdu 6 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (1 nul), après être resté invaincu lors de ses 4 premiers en 2021 (3 victoires, 1 nul).



Dijon n’a remporté aucune de ses 14 dernières réceptions en Ligue 1 (6 nuls, 8 défaites), plus longue disette de son histoire. Seuls Troyes (16) et Marseille (15), tous deux lors de la saison 2015/16, ont connu une plus longue série sans victoire sur leurs terres dans l’histoire de notre championnat.



Bordeaux a perdu ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1-2 à Lyon, 1-2 à Brest, 0-2 à Nîmes) mais n’a plus connu 4 revers d’affilée hors de ses bases dans l’élite depuis janvierfévrier 2019 (4).



Bordeaux est la seule équipe de Ligue 1 à avoir systématiquement perdu après avoir concédé l'ouverture du score cette saison (11 fois, 11 défaites).



Mounir Chouiar (Dijon) a inscrit 2 de ses 4 buts en Ligue 1 face à Bordeaux, c’était le 15 février 2020 en Gironde, sur 2 passes décisives de Didier Ndong. Il n’a toutefois plus trouvé le chemin des filets dans l’élite depuis cette rencontre, soit une disette de 21 matches.



Hatem Ben Arfa n’a pas été décisif lors de ses 8 derniers matches de Ligue 1 avec Bordeaux, après l’avoir été à 6 reprises lors de ses 7 précédents (2 buts, 4 passes décisives).