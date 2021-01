Tout savoir sur Brest - Rennes

Freiné à Paris malgré un beau visage affiché le week-end dernier, Brest veut reprendre sa marche en avant et retrouver la première partie de tableau. Et quoi de mieux qu'un derby breton pour cela. Rennes, en forme ces dernières semaines, a été rejoint in extremis par l'OL, passant tout proche de faire enfin tomber les Gones. La formation de Julien Stéphan e le podium à portée de vue.





Les stats à connaître (avec Opta)

Brest n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers matches de Ligue 1 face à Rennes (5 nuls, 5 défaites), c’était le 9 avril 2011 à domicile (2-0). Les Finistériens n’ont pas réussi à marquer lors de 6 de ces rencontres, dont 3 des 4 dernières.



Rennes a gagné 2 de ses 3 derniers déplacements à Brest en Ligue 1 (1 nul), après n’avoir remporté aucun de ses 5 premiers (2 nuls, 3 défaites).



Brest n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir remporté 4 de ses 5 précédents (1 défaite).



Rennes est invaincu lors de ses 6 derniers matches en Ligue 1 (4 succès suivis de 2 nuls), après avoir perdu 3 de ses 4 précédentes rencontres dans l’élite (1 nul).



Rennes affiche 33 points après 19 matches de Ligue 1 2020/21, soit exactement le même total qu’à mi-parcours lors de la saison précédente – le seul exercice lors duquel les Rouge et Noir ont terminé sur le podium dans leur histoire (3e).



Brest a gagné 6 de ses 9 matches à domicile en Ligue 1 cette saison (1 nul, 2 défaites), c’est déjà autant que sur l’ensemble de la saison dernière (6 nuls, 2 revers).



Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), c’était le 7 novembre 2020 à Paris (0-3).



Brest a mené au score 418 minutes à domicile en Ligue 1 cette saison, seul Paris (466) a fait mieux.



S’il joue, Franck Honorat disputera son 50e match de Ligue 1 (19 avec Nice, 12 avec St Etienne et 18 avec Brest). Il est le joueur qui affiche le meilleur différentiel buts-xG en L1 cette saison, ayant marqué 3.93 buts de plus que ce qu’il « aurait dû » marquer (5 buts, 1.07xG).



S’il joue, Eduardo Camavinga disputera son 50e match de Ligue 1, tous avec Rennes. Il deviendrait alors, à 18 ans et 2 mois, le 3e plus jeune joueur à atteindre ce cap depuis 1950 derrière Basile Boli (17 ans et 10 mois) et Alban Lafont (18 ans).