Tout savoir sur Brest - Reims

Battu à Bordeaux (1-0) dimanche dernier, Brest a vu sa belle série prendre fin en Ligue 1. Mais il compte un bon matelas d'avance sur le bas de tableau où Reims, 17e, est à huit longueurs. Des Rémois qui n'ont plus gagner depuis le 1er novembre en Ligue 1 et qui restent sur un nul contre Nice (0-0).





Les stats à connaître (avec Opta)

Brest n'a remporté qu'une seule de ses 4 confrontations face à Reims en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), ne marquant qu’une seule fois (par Gaëtan Charbonnier le 24 août 2019, lors de la seule victoire brestoise).



Brest a remporté 3 de ses 4 derniers matches en Ligue 1, mais a perdu le dernier en date, 0-1 à Bordeaux le 6 décembre.



Reims n’a gagné que 2 de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 7 défaites). Les Rémois restent sur 3 matches sans marquer dans l’élite et n’ont plus enchaîné 4 rencontres sans but depuis octobre 2015 (4).



Brest a remporté 4 de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1, pour une défaite 0-3 contre Strasbourg le 25 octobre.



Reims n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (5 nuls, 4 défaites), c’était le 25 octobre dernier à Montpellier (4-0).



Reims affiche une moyenne d’âge de 24 ans et 242 jours en Ligue 1 cette saison, soit le plus jeune onze titulaire en L1 2020/21.



Brest aligne en moyenne 9 joueurs français au coup d’envoi en Ligue 1 2020/21, total le plus élevé, alors que Reims en aligne seulement 2, total le plus faible.



Brest et Reims sont les 2 équipes qui ont marqué le plus de buts dans le premier quart d’heure en Ligue 1 cette saison : 5.



Le défenseur de Brest Jean-Kevin Duverne est le joueur de Ligue 1 qui a parcouru le plus de distance balle au pied vers l’avant cette saison avec 1632 mètres gagnés.



Boulaye Dia reste sur 3 matches de Ligue 1 sans marquer, lui qui avait marqué 8 buts lors de ses 8 premiers matches de la saison. Il a marqué la moitié des buts de Reims en L1 cette saison (8/16), seul Mama Baldé pour Dijon peut en dire autant (4/8).