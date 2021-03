Tout savoir sur Brest-PSG

La dernière répétition avant la Ligue des Champions pour le PSG. Ce samedi soir, le club francilien affrontera Brest pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de France (21h10), avant de retrouver les partenaires de Lionel Messi, mercredi soir au Parc des Princes pour le huitième de finale retour de C1. Mauricio Pochettino ne compte pas galvauder cette rencontre.



"Je pense que la Coupe de France est une compétition importante, que toutes les équipes disputent. Le but est d’être la meilleure. C’est spécial car c’est un format particulier, à élimination directe. Tout le monde l’apprécie. La rencontre face à Barcelone ? On doit respecter cette Coupe de France. Nous sommes donc focalisés sur ce match difficile de samedi contre Brest. Cette équipe va nous compliquer la tâche, on est donc pleinement concentré sur cette rencontre", a-t-il expliqué en conférence de presse. Le technicien argentin sera privé de Neymar, Bernat, Florenzi et Kean, mais pourra s'appuyer sur les retours de Di Maria, Verratti, ou encore Mbappé, qui avaient été absents à Bordeaux, mercredi.



Olivier Dall'Oglio devra lui composer sans quelques joueurs. Christophe Hérelle et Franck Honorat sont forfaits, alors que Gautier Larsonneur et Paul Lasne ont été laissé au repos. " Il faut entrer sans complexe dans ces matches-là. On aura face à nous des joueurs de qualité, il faut donc se montrer présent parce que ça peut basculer vite. Le foot et la Coupe de France sont irrationnels. S'il y a une faille, il faut s'y engouffrer", a jugé le coach du club breton, en conférence de presse.



