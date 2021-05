Tout savoir sur Brest - PSG

A force d'enchaîner les mauvais résultats, Brest se retrouve dans une position très délicate. Si les hommes d'Olivier Dall'Oglio réalisent un moins bon résultat que Lorient et Nantes, ils passeront en effet par la case barrages pour le maintien. De son côté, le PSG doit s'imposer et espérer un faux pas de Lille pour conserver son titre de champion de France.

Les stats à connaître (avec Opta)

Brest n’a remporté que 11% de ses matches contre Paris en Ligue 1 (3/28), son plus faible pourcentage contre une équipe actuelle de l’élite. Le dernier succès finistérien contre le PSG remonte au 26 janvier 1985 (3-1).



Brest a perdu ses 3 dernières réceptions de Paris en Ligue 1, mais n’a jamais perdu 4 rencontres consécutives à domicile contre un même adversaire dans l’élite.



Brest figure à la 16e place après 37 matches de Ligue 1 2020/21, seules 2 des 53 équipes occupant cette position au même stade ont trébuché jusqu’à la 18e place ou au-delà, il s’agit de Strasbourg en 1970/71 (18e , relégué) et Niort en 1987/88 (18e , barragiste puis relégué).



Seul un point sépare Lille (80) de Paris (79) avant la dernière journée de Ligue 1 de la saison, soit le plus faible écart entre un leader et son dauphin à ce stade de la compétition depuis la saison 2001/02 (Lens avec un point d’avance sur Lyon mais l’OL finalement champion). Le PSG sera sacré pour la 10e fois s’il fait un meilleur résultat que le LOSC.



Paris affiche 79 points après 37 matches de Ligue 1 2020/21, seuls Monaco (79 en 2013/14) et … Paris (86 en 2016/17) ont compté au moins autant de points sans occuper la tête du classement à ce stade de la saison.



Brest n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 nuls, 1 défaite), sa pire série sur ses terres depuis son retour dans l’élite en 2019/20.



Paris n’a été mené que 51 minutes à l’extérieur en Ligue 1 2020/21 (33 à Lens, 6 à Monaco, 3 à St Etienne et 9 à Lorient), plus faible total cette saison. Le PSG pourrait égaler un nouveau record sur un même exercice en la matière depuis 1950, actuellement détenu par St Etienne (68 minutes en 1969/70).



L’attaquant de Brest Steve Mounie a remporté 252 duels aériens en Ligue 1 cette saison (369 disputés), 3 e meilleur total sur un même exercice dans l’élite depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07) derrière Cheikh Ndoye en 2016/17 (269) et … Steve Mounie lui-même en 2016/17 également (293).



Kylian Mbappé devrait terminer pour la 3e saison consécutive meilleur buteur de Ligue 1, devenant le 1er joueur à réaliser cette performance depuis Jean-Pierre Papin (5 entre 1987/88 et 1991/92). Ce serait la 12e fois qu’un joueur de Paris est meilleur buteur au terme d’un exercice (Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic 3 fois chacun, Carlos Bianchi, Pauleta et Edinson Cavani 2 fois chacun), égalant le record de Marseille en la matière.



Paris est la seule équipe contre laquelle l’entraîneur de Brest Olivier Dall’Oglio n’a jamais pris le moindre point en Ligue 1 (6 défaites en autant de confrontations).