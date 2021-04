Tout savoir sur Brest - Nîmes

A force de laisser filer des points et d'afficher un visage loin de celui qu'on lui connaissait en début de saison, Brest s'est mis en danger. La formation d'Olivier Dall'Oglio ne compte désormais plus que six points d'avance sur Nîmes, barragiste. Une défaite et la lutte pour le maintien (re)deviendrait définitivement l'objectif numéro un pour les coéquipiers de Romain Faivre. Les Crocos, eux, veulent rebondir.





Les stats à connaître (avec Opta)

Brest n’a gagné qu’un seul de ses 6 matches de Ligue 1 face à Nîmes (2 nuls, 3 défaites), c’était le 25 février 1984 à domicile (2-0).



Nîmes a marqué au moins 2 buts lors de 5 de ses 6 rencontres face à Brest en Ligue 1.



Seul Dijon (3) a pris moins de points que Brest (12) en Ligue 1 en 2021. La formation du Finistère n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers matches dans l’élite (2 nuls, 4 défaites), c’était le 3 mars contre Dijon (3-1).



Nîmes n’affiche que 29 points après 31 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade de la compétition depuis 1992/93 (20 points, en comptant 3 points pour une victoire, 20e et dernier à l’issue de l’exercice).



Nîmes a gagné 3 de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (3 défaites), c’est autant que lors de ses 24 précédents (7 nuls, 14 défaites). Vainqueurs à Lille le 21 mars (2-1), les Crocos peuvent remporter 2 déplacements de rang dans l’élite pour la première fois depuis novembre-décembre 2018 (3).



Brest est resté muet lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (0-0 v Angers puis 0-1 à Lorient), mais n’a plus connu une plus longue série sur une même saison dans l’élite depuis décembre 2019 (3).



Seul Dijon (27) a encaissé plus de buts que Nîmes (24) et Brest (23, à égalité avec Lorient) en Ligue 1 en 2021.



Brest et Nîmes sont les équipes ayant subi le plus de tirs cadrés en Ligue 1 cette saison (157 chacun).



L’attaquant de Brest Gaëtan Charbonnier n’a marqué qu’un seul but lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (contre Strasbourg le 3 février). Il n’a pas tenté le moindre tir lors de ses 5 dernières rencontres dans l’élite en 220 minutes.



Renaud Ripart (6) et Niclas Eliasson (3) ont marqué 69% des buts de Nîmes en déplacement en Ligue 1 cette saison (9/13).