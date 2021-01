Tout savoir sur Brest - Nice

Match de milieu de tableau sur la pelouse de Brest. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio comptent un match et un point de plus que leur adversaire niçois. Les deux formations ont mal fini 2020 et chercheront à entamer cette nouvelle année d’une meilleure manière. Les Aiglons ont en tout cas enregistré l’arrivée d’un renfort en défense : celle de de William Saliba.

Les stats à connaître (avec Opta)



Brest n’a gagné qu’un seul de ses 9 derniers matches de Ligue 1 face à Nice (5 nuls, 3 défaites), c’était le 14 janvier 2012 à Francis-Le Blé (1-0).



Brest n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches à domicile face à Nice en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), c’était le 2 février 2013 (0-2), préservant sa cage inviolée lors des 5 autres rencontres. o Brest n’a gagné aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), mais n’a plus connu 4 rencontres de rang sans succès sur une même saison de L1 depuis novembre 2019 (4).



Nice n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), c’était le 16 décembre dernier à Nîmes (2-0).



Brest n’a perdu qu’un seul de ses 7 derniers matches à domicile en Ligue 1 (5 victoires, 1 nul), c’était le 25 octobre 2020 contre Strasbourg (0-3).



Nice n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1 (5 victoires, 6 nuls), c’était le 12 septembre 2020 à Montpellier (1-3). Les Aiglons ont préservé leur cage inviolée lors de leurs 3 derniers déplacements dans l’élite, leur meilleure série hors de ses leurs bases en L1 depuis octobre-décembre 2018 (3).



Avec 59 buts, les matches de Brest sont les plus prolifiques en Ligue 1 cette saison : 28 pour le SB29 et 31 contre.



Brest a encaissé 5 buts sur coup franc indirect en Ligue 1 cette saison, c’est au moins 2 de plus que toute autre équipe.



Kasper Dolberg a été impliqué sur les 2 buts de Nice lors de la dernière confrontation contre Brest en Ligue 1 (1 but, 1 passe décisive). L’attaquant danois n’a été décisif qu’une seule fois lors de ses 7 dernières apparitions en L1 (1 but v Lille le 25 octobre 2020), après avoir été impliqué sur 7 buts lors de ses 6 précédentes (5 buts, 2 passes décisives).



Sans Dante, blessé, Nice n’a gagné qu’un seul de ses 7 matches de Ligue 1 cette saison (2 nuls, 4 défaites), le 16 décembre à Nîmes (2-0). Le Gym avait remporté 5 de ses 9 premières rencontres dans l’élite en 2020/21 avec le défenseur brésilien sur le terrain (2 nuls, 2 défaites).