Tout savoir sur Brest - Nantes

Après une période compliquée, Brest a trouvé les ressources pour renverser Saint-Etienne le week-end dernier, et ainsi (presque) assurer son maintien. Ce qui est loin d'être le cas de Nantes, actuellement barragiste à quatre longueurs de Lorient, 17e, et surtout à égalité avec Nîmes, 19e...





Les stats à connaître (avec Opta)

Brest a perdu 59% de ses matches de Ligue 1 contre Nantes (13/22), son plus haut ratio contre une même équipe dans l’élite derrière Angers (67% - 4/6).



Brest est invaincu lors de ses 5 derniers matches à domicile contre Nantes en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), après avoir perdu 4 des 6 premiers (1 nul, 1 défaite).



Brest n’a gagné qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), mais c’était le dernier en date contre St Etienne le 24 avril (2-1). Les Bretons n’ont plus remporté 2 matches consécutifs dans la compétition depuis novembre dernier (3).



Vainqueur 2-1 lors de son dernier match à Strasbourg le 25 avril, Nantes n’a plus remporté 2 matches consécutifs dans l’élite depuis décembre 2019 (2).



Nantes compte 31 points après 34 matches de Ligue 1 cette saison, le 2e total le plus faible de son histoire à ce stade de la compétition en comptant 3 points pour une victoire après 2006/07 (30), achevée à la dernière place. 97 des 103 équipes affichant ce total ou moins à ce stade en comptant 3 points pour une victoire ont été reléguées en fin d’exercice.



Brest est invaincu lors de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 mais a partagé les points lors des 3 derniers. Le SB29 a marqué lors de 12 de ses 13 dernières réceptions dans l’élite.



Nantes a gagné 3 de ses 5 matches à l’extérieur sous Antoine Kombouaré en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite), après n’avoir remporté qu’un seul de ses 12 premiers cette saison sous Gourcuff, Collot puis Domenech (4 nuls, 7 défaites).



Gaëtan Charbonnier a marqué 6 buts en Ligue 1 cette saison, égalant son meilleur total sur une saison datant de 2014/15 avec Reims. Double buteur contre St Etienne lors de la dernière journée, l’attaquant de Brest n’a jamais enchainé 2 matches de suite en marquant dans sa carrière dans l’élite.



Le joueur de Nantes Randal Kolo Muani a perdu 295 duels en Ligue 1 cette saison (493 disputés), plus que tout autre joueur.



L’entraîneur de Nantes Antoine Kombouaré n’a gagné que 2 de ses 23 déplacements en Bretagne en Ligue 1 (7 nuls, 14 défaites), perdant même 8 des 9 derniers (1 victoire).