Tout savoir sur Brest - Montpellier

En infériorité numérique, Brest a ramené un match nul de Lyon (2-2) mercredi soir, qui a un vrai goût de victoire. Toujours autant capable de gêner les grosses équipes du championnat, la formation d'Olivier Dall'Oglio veut le confirmer une fois de plus contre Montpellier. Le MHSC a vu sa belle série prendre fin face à Metz (0-2) et veut rester dans la lutte aux places européennes.





Les stats à connaître (avec Opta)

Brest n’a remporté aucun de ses 12 derniers matches de Ligue 1 contre Montpellier (6 nuls, 6 défaites). Le SB29 reste même sur 4 défaites consécutives dans l’élite face au MHSC, sa 2e plus mauvaise série en cours, derrière celle contre Paris (5).



Brest n’a remporté qu’une seule de ses 7 réceptions de Montpellier en Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites), c’était le 19 septembre 1987 (4-0). Il pourrait enchaîner 2 défaites sur ses terres face à cet adversaire dans l’élite pour la 1re fois.



Brest n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (4 victoires, 1 nul), après avoir perdu ses 3 précédents. Le SB29 a inscrit au moins 2 buts lors de chacun de ces 5 matches sans défaite sur la période.



Montpellier a perdu 2 de ses 3 derniers matches en Ligue 1 (1 victoire), autant de défaites que lors des 11 précédents (7 victoires, 2 nuls). Le MHSC n’a plus enchaîné 2 défaites de rang sur une même saison dans l’élite depuis février dernier (2).



Brest affiche 15 points à domicile en Ligue 1 cette saison, seuls Paris (16) Monaco (17) et Lille (20) font mieux. Le SB29 a remporté ses 3 dernières réceptions dans l’élite, sa meilleure série depuis mai-septembre 2012 (4).



Montpellier a remporté ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (v St Etienne, v Bordeaux, v Lorient, v Lens), meilleure série en cours. C’est également la meilleure série de l’histoire du MHSC hors de ses bases dans l’élite.



Brest a été sauvé à 16 reprises par ses montants en Ligue 1 2020/21, plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats européens.



Montpellier a concédé 8 penalties en Ligue 1 cette saison, d’ores et déjà son record sur une saison depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). C’est également le pire total tous clubs confondus après les 15 premières journées d’une saison dans l’élite sur la période.



Gautier Larsonneur n’a encaissé que 4 des 27 derniers tirs cadrés qu’il a subis en Ligue 1, après avoir encaissé 3 buts lors de ses 7 précédents. Le portier de Brest affiche 53 tirs arrêtés dans l’élite cette saison, plus que tout autre gardien.



Gaëtan Laborde a inscrit 2 des 4 derniers buts de Montpellier contre Brest en Ligue 1, c’était un doublé le 21 décembre 2019. Il s’agit d’ailleurs d’un de ses 2 doublés dans l’élite, avec celui du 4 novembre 2018 contre Marseille.