Tout savoir sur Brest - Metz

Belle surprise de la première partie de saison, Brest prend très peu de points ces dernières semaines et vient même d’enchaîner trois défaites. La formation d’Olivier Dall’Oglio compte désormais cinq longueurs de retard sur un FC Metz qui ne perd plus, prend très peu de buts, et qui se permet même des exploits.

Les stats à connaître (avec Opta)

Brest est invaincu(5 victoires, 3 nuls), la plus longue série d’invincibilité de son histoire face à n’importe quelle équipe de l’élite.Brest n’a encaisséde Ligue 1 face à Metz, meilleure série face à un même adversaire dans l’élite (à égalité avec Laval entre avril 1984 et juillet 1985).Brest reste sur(0-3 à Paris, 1-2 v Rennes, 0-1 à Reims) – mais n’a plus fait pire sur un même exercice dans l’élite depuis sa série cauchemardesque entre mars et mai 2013 (11 défaites de suite).Metz affichecette saison, son meilleur total à ce stade depuis 1997/98 (42 – 2e en fin de saison). Jamais une équipe de L1 n’a été reléguée en fin de saison en comptant au moins 31 points à ce stade de la saison dans l’ère de la victoire à 3 points.Brest a remportéen Ligue 1 2020/21 (1 nul, 3 défaites) – égalant son meilleur total à ce stade (6 succès en 1989/90). Seuls Paris (8 victoires), Monaco (7) et Lille (7) se sont imposés plus souvent sur leurs terres que le club breton dans l’élite cette saison.à Lyon le 17 janvier (1-0) – et a l’occasion de s’imposer lors de 2 matches consécutifs à l’extérieur dans l’élite pour la 1ère fois depuis août 2004 (2).Brest a été sauvé, total le plus élevé dans les 5 grands championnats européens cette saison. Le record sur un même exercice en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition en 2006/07 est la propriété de Caen en 2018/19 (22 fois).Le défenseur de Brest Jean-Kevin Duverne est le joueur de champ qui a2020/21 – il a effectué 105 passes à Gautier Larsonneur cette saison.L’attaquant de Metz Farid Boulaya a inscriten Ligue 1 cette saison – total le plus élevé à égalité avec l’Angevin Pierrick Capelle.Le portier de Metz Alexandre Oukidja affiche(11 arrêts, 1 but encaissé), meilleur ratio parmi les gardiens à plus d’une rencontre sur la période.