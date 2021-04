Tout savoir sur Brest - Lens

A force d'enchaîner les performances moyennes, Brest est en train de se mettre en danger dans la course au maintien. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio n'ont que six points d'avance sur la place de barragiste. Lens, de son côté, s'accroche à sa cinquième place, qui lui permet pour le moment un avenir européen inespéré en début de saison.





Les stats à connaître (avec Opta)

Brest a perdu 4 de ses 7 dernières confrontations face à Lens en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), dont la dernière en date le 23 décembre dernier à Bollaert (1-2).



Brest a remporté 7 de ses 9 réceptions de Lens en Ligue 1 (1 nul, 1 défaite). Le SB29 a ainsi remporté 78% de ses matches à domicile contre le RCL dans l’élite, plus haut pourcentage contre un adversaire affronté au moins 8 fois.



Brest a marqué au moins un but lors de chacune de ses 8 dernières confrontations face à Lens en Ligue 1 (15 au total), sa plus longue série en cours face à un même adversaire dans l’élite.



Brest a inscrit 10 points en 13 matches de Ligue 1 depuis le début de la phase retour (2 victoires, 4 nuls, 7 défaites), seul Dijon (1) en a inscrit moins.



Lens affiche 52 points après 32 matches de Ligue 1 2020/21, son total le plus élevé à ce stade depuis 2001/02 (61, 2e à la fin) et meilleur total pour un promu à ce stade depuis Monaco en 2013/14 (66, 2e).



Lens est invaincu lors de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (5 victoires, 6 nuls), meilleure série en cours dans l’élite et sa plus longue série depuis août 2005-janvier 2006 (19).



Brest est invaincu lors de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1 (1 victoire, 2 nuls) après avoir perdu 3 de ses 4 précédentes (1 victoire).



Lens est invaincu lors de chacun de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (4 victoires, 3 nuls). Il faut remonter au Havre en 1991/92 pour voir un promu connaître une meilleure série d’invincibilité à l’extérieur dans l’élite (9 – 3 victoires, 6 nuls).



Franck Honorat (Brest) est le joueur qui a marqué le plus de buts en Ligue 1 2020/21 tout en les marquant tous dans le jeu (8/8).



Les 8 derniers buts de Lens en Ligue 1 ont été marqués par 8 joueurs différents : Cahuzac, Haidara, Fofana, Clauss, Kakuta, Jean, Kalimuendo et Banza.