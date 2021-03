Tout savoir sur Brest - Angers

Brest a beaucoup de mal à enchaîner ces dernières semaines et a rechuté lors de la dernière journée après avoir retrouvé le chemin de la victoire. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont cinq points de retard sur Angers, pas forcément plus régulier. Objectif pour le SCO : gratter quelques places en première partie de tableau.





Les stats à connaître (avec Opta)

Brest a perdu 4 de ses 5 confrontations face à Angers en Ligue 1 (1 victoire), dont chacune des 2 dernières. Le SB29 a ainsi perdu 80% de ses matches face au SCO dans l’élite, son plus haut pourcentage face à un même adversaire.



Brest a perdu chacune de ses 2 réceptions d’Angers en Ligue 1. Le SB29 a ainsi perdu 100% de ses rencontres face au SCO à domicile dans l’élite, son plus haut pourcentage chez lui face à un même adversaire dans la compétition.



Brest n’a marqué aucun but lors de ses 2 réceptions d’Angers en Ligue 1, le SCO est la seule équipe contre laquelle le SB29 n’a jamais trouvé l’ouverture à domicile dans l’élite, parmi celles affrontées au moins 2 fois.



Brest a perdu 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire), après être resté invaincu lors des 3 précédents (1 victoire, 2 nuls). Le SB29 a perdu 7 matches en L1 en 2021, seul Dijon (9) s’est incliné plus souvent.



Angers n’a remporté qu’un seul de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), contre Metz le 3 mars dernier (1-0).



Brest a perdu 3 de ses 6 réceptions en Ligue 1 en 2021 (3 victoires), c’est déjà autant que sur l’intégralité de l’année 2020 dans la compétition (7 victoires, 2 nuls).



Brest a marqué au moins un but lors de chacune de ses 10 dernières réceptions en Ligue 1 (23 au total), plus longue série en cours. Le SB29 n’a plus fait mieux dans l’élite depuis septembre 1985-avril 1986 (15).



Angers n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites) - le dernier à Metz le 3 mars dernier (1-0) - après s’être imposé lors de 4 de ses 6 précédents (2 nuls).



Franck Honorat est impliqué dans 3 des 6 derniers buts de Brest en Ligue 1 (1 but, 2 assists). Il est le joueur qui compte le meilleur différentiel buts (8) – xG (2.93) en Ligue 1 cette saison (5.07).



Thomas Mangani est impliqué dans 3 des 5 derniers buts d’Angers en Ligue 1 (2 buts, 1 assist). Le SCO n’a néanmoins remporté aucun des 3 matches au cours desquels il a marqué cette saison : 1-1 v Metz le 18 octobre, 1-3 v Nantes le 14 février et 2-2 v Lens le 28 février.