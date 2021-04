Tout savoir sur Bordeaux - Strasbourg

Bordeaux continue de perdre beaucoup trop de rencontres pour espérer se mêler à la lutte pour la première partie de tableau. Encore battus lors de la dernière journée, les Girondins ne comptent que trois points d'avance sur Strasbourg, qui est loin d'être à l'abri dans la course pour le maintien.

Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux a perdu 4 de ses 6 dernières confrontations face à Strasbourg en Ligue 1 (2 victoires), c’est autant que lors de ses 19 précédentes (6 victoires, 9 nuls). Cependant, les Girondins ont remporté leur dernier match contre le RCSA dans l’élite, le 20 décembre dernier à la Meinau (2-0).



Bordeaux a perdu chacune de ses 3 dernières réceptions de Strasbourg en Ligue 1, sa pire série sur ses terres dans son histoire contre le club alsacien. Les Girondins sont d’ailleurs restés muets lors de leurs 3 derniers matches à domicile contre le RCSA dans l’élite.



Bordeaux a perdu 7 de ses 9 derniers matches en Ligue 1 (1 victoire, 1 nul). Seul Dijon (10 fois) a perdu plus souvent que les Girondins dans l’élite en 2021 (7 fois).



Strasbourg s’est incliné lors de ses 2 dernières rencontres en Ligue 1 (0-1 à Rennes et 1-2 v Lens), mais n’a plus enchaîné 3 revers à la suite dans l’élite depuis novembre 2020 (3).



Bordeaux n’a remporté aucune de ses 4 dernières réceptions en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), sa pire série sur ses terres dans l’élite cette saison. Après leurs défaites face à Metz (1-2) et Paris (0-1), les Girondins pourraient s’incliner lors d’une 3e réception consécutive en L1 pour la 1re fois depuis avril-mai 2019 (3).



Bordeaux s’est incliné à 3 reprises après avoir ouvert le score en Ligue 1 en 2021 (1-2 v Brest, 1-2 v Metz, 1-3 v Montpellier), plus que toute autre équipe dans l’élite sur la période.



Hwang Ui-jo a inscrit 15 buts en Ligue 1 depuis son arrivée à Bordeaux à l’été 2019, c’est presque 2 fois plus que tout autre joueur avec les Girondins sur la période (Briand et Maja, 8 buts chacun).



Le défenseur de Strasbourg Alexander Djiku est le joueur qui a réussi le plus d’interceptions dans les 5 grands championnats européens en 2021 (51).



Le défenseur de Strasbourg Anthony Caci est le joueur qui a commis le plus de fautes sans jamais écoper du moindre carton en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière (32 fautes).



L’entraîneur de Bordeaux Jean-Louis Gasset a glané 2.5 points en moyenne lorsqu’il a affronté des équipes dirigées par Thierry Laurey en Ligue 1 (4 matches – 3 victoires, 1 nul), plus que contre tout autre entraîneur affronté au moins 3 fois dans l’élite.