Tout savoir sur Bordeaux - Saint-Etienne

La belle série bordelaise a pris fin sur la pelouse de Lille dimanche (2-1) et les Girondins pointent désormais à la 11e place, avec deux longueurs de retard sur la première partie de tableau. Saint-Etienne, de son côté, enchaîne les matchs nuls, et court toujours après une victoire qui lui échappe depuis le 12 septembre dernier. Six points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce sera la 117e rencontre entre Bordeaux et St Etienne en Ligue 1, affiche la plus disputée de l’histoire de notre championnat. Les Girondins se sont imposés à 43 reprises, contre 41 succès des Verts et 32 matches nuls.

Bordeaux n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 face à St Etienne (1 nul, 2 défaites) – et n’a plus enchaîné 4 rencontres sans s’imposer face à cet adversaire dans l’élite depuis octobre 1992-janvier 1994 (4).

St Etienne n’a remporté que 3 de ses 16 déplacements à Bordeaux en Ligue 1 au 21e siècle (3 nuls, 10 défaites) – mais s’est imposé lors du plus récent le 20 octobre 2019 (1-0).

St Etienne n’a gagné aucun de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (4 nuls, 7 défaites), pire série en cours et la pire sur une même saison dans l’élite pour le club depuis décembre 1995-mars 1996 (12). Cependant, les Verts n’ont perdu aucun de leurs 3 derniers matches en Ligue 1 (3 nuls), après s’être incliné lors de chacun de leurs 7 précédents.

Bordeaux ne s’est incliné qu’une seule fois lors de ses 10 dernières réceptions en Ligue 1 (3 succès, 6 nuls), après avoir perdu 4 des 7 précédentes (3 succès).

Les matches de Bordeaux n’ont vu que 29 buts en Ligue 1 cette saison (14 inscrits, 15 encaissés), soit le plus faible total pour une équipe de l’élite à égalité avec Marseille.

Bordeaux a gardé sa cage inviolée à 6 reprises à domicile cette saison en Ligue 1 – un record pour une équipe des 5 grands championnats. Seul Montpellier a trouvé la faille face aux Girondins au Matmut Atlantique dans l’élite en 2020/21 – lors d’un succès 2-0 le 7 novembre.

St Etienne s’est incliné à 8 reprises en déplacement en Ligue 1 en 2020 (1 succès, 2 nuls), pire total pour une équipe de l’élite.

St Etienne est le seul adversaire face auquel le défenseur de Bordeaux Pablo est impliqué sur plus d’un but en Ligue 1 (1 but, 2 assists).

L’attaquant de St Etienne Denis Bouanga est resté muet lors de ses 11 derniers matches de Ligue 1, après avoir inscrit 5 buts lors de ses 7 précédents. Il est l’attaquant ayant commis le plus de fautes en L1 2020/21 (26).