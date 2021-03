Tout savoir sur Bordeaux - PSG

Bordeaux ne s'en sort pas et a pris un gros coup sur la tête en s'inclinant dans les dernières secondes face à Metz (2-1) le week-end dernier. De son côté, le PSG a remis la marche avant et profité des faux-pas de Lille et Lyon pour se rapprocher de la place de leader, qu'il compte récupérer le plus vite possible.





Les stats à connaître (avec Opta)



Bordeaux n’a remporté qu’un seul de ses 19 matches de Ligue 1 contre Paris sous l’ère QSI (7 nuls, 11 défaites), c’était le 15 mars 2015 (3-2).



Bordeaux a encaissé au moins un but lors de chacune de ses 9 dernières réceptions de Paris en Ligue 1 (14 buts encaissés au total), après avoir gardé sa cage inviolée lors de 10 des 11 précédentes.



Bordeaux n’a remporté aucun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 5 défaites), le club girondin n’a plus connu plus longue série sans victoire lors d’une même saison dans l’élite depuis septembre-novembre 2017 (7).



Paris a remporté 4 de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 défaite), conservant sa cage inviolée à 3 reprises et marquant 2 buts ou plus 4 fois sur la période.



Paris (4) et Bordeaux (3.6) sont les 2 équipes qui effectuent en moyenne le plus de passes avant un but en Ligue 1 cette saison.



Seuls Paris (16) et Lille (14) ont gardé plus souvent leurs cages inviolées que Bordeaux (12) en Ligue 1 cette saison. Les Girondins n’ont cependant rendu qu’une seule clean sheet lors de leurs 7 dernières rencontres dans l’élite, c’était contre Marseille le 14 février (0-0).



Paris marque en moyenne 1.4 but toutes les 90 minutes quand Kylian Mbappé, suspendu pour cette rencontre, n’est pas sur le terrain en Ligue 1 cette saison, contre 2.5 buts quand il est sur la pelouse.



Hatem Ben Arfa réussit en moyenne 3.5 dribbles par match en Ligue 1 cette saison, seul Neymar (5.2) – absent pour cette rencontre – fait mieux que le milieu de Bordeaux.



Les défenseurs de Paris Marquinhos (63 gagnés, 50 perdus) et Presnel Kimpembe (39 gagnés, 28 perdus) sont les 2 joueurs qui affichent les meilleurs différentiels positifs entre ballons récupérés et perdus en Ligue 1 en 2021.



Seul Ciro Immobile (14) a inscrit plus de buts que l’attaquant de Paris Moise Kean (11) parmi les joueurs italiens dans les 5 grands championnats cette saison.