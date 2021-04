Tout savoir sur Bordeaux - Monaco

Bordeaux enchaîne les défaites et plusieurs Girondins ont sérieusement tiré la sonnette d'alarme le week-end dernier : le club au scapulaire va devoir se préparer à jouer le maintien. Et pour se remettre en confiance, l'AS Monaco est loin d'être l'adversaire idéal. Le club du Rocher a chipé la place de l'OL sur le podium et compte bien continuer à mettre la pression sur le duo de tête.





Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux n’a perdu qu’une seule de ses 4 dernières confrontations face à Monaco en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul) – la dernière en date à Louis-II le 1er novembre (0-4) – après s’être incliné lors de chacune de ses 4 précédentes. Il n’y a que St Etienne (42) qui a davantage battu Bordeaux dans l’élite que Monaco (39).



Bordeaux a remporté 9 de ses 13 dernières réceptions de Monaco en Ligue 1 (4 défaites), Néanmoins, seul Lyon (15) a davantage battu Bordeaux en Gironde que Monaco (14) dans l’élite.



Bordeaux a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 10 derniers matches contre Monaco en Ligue 1 (19 au total), il n’est actuellement sur une plus longue série que face à Paris dans l’élite (17).



Bordeaux a inscrit 10 points en 13 matches depuis le début de la phase retour en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul, 9 défaites), seul Dijon (1) en a inscrit moins sur la période.



Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 17 derniers matches de Ligue 1 (13 victoires, 3 nuls), c’était le 3 mars dernier à Strasbourg (0-1). L’ASM a d’ailleurs remporté chacun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 par au moins 3 buts d’écart (11-0 en score cumulé) pour la 2e fois de son histoire après novembre 2016 (3 également).



Bordeaux a perdu ses 3 dernières réceptions en Ligue 1, une 1ère depuis avril-mai 2019 (3 également). Les Girondins n’ont fait pire qu’une seule fois dans leur histoire dans l’élite, entre septembre et novembre 1970 (5).



Monaco a gagné 7 de ses 8 derniers déplacements en Ligue 1 (1 défaite) après avoir perdu 5 des 6 précédents (1 victoire).



Hwang Ui-jo a marqué lors de 9 matches différents en Ligue 1 2020/21 (11 buts), mais Bordeaux s’est incliné lors de 6 de ces 9 matches (3 victoires). Il est le joueur dont l’équipe a le plus perdu au cours de matches où il a marqué dans l’élite cette saison.



Double buteur contre Metz puis Dijon en sortant du banc, Wissam Ben Yedder est le 1er joueur dans l'histoire de la Ligue 1 à marquer un doublé comme remplaçant lors de 2 matches consécutifs. D’ailleurs Monaco a déjà marqué 14 buts par ses remplaçants en L1 2020/21, seul Marseille en 2014/15 a fait aussi bien dans l’histoire de la compétition.



Le joueur de Monaco Sofiane Diop est à l'origine de 7 séquences de jeu amenant à un but en Ligue 1 cette saison, c'est 3 de plus que tout autre joueur.