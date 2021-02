Tout savoir sur Bordeaux - Metz

Bordeaux est de nouveau en grosse crise de résultats depuis plusieurs semaines, ayant encore chuté à Nîmes dimanche dernier (2-0). Metz, de son côté, a réussi à relever la tête lors de la dernière journée après deux revers de rang. Cinq points séparent les deux équipes au classement.





Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux n’a perdu aucune de ses 15 dernières confrontations face à Metz en Ligue 1 (10 victoires, 5 nuls), meilleure série en cours face à un adversaire actuellement présent dans l’élite.



Bordeaux n’a perdu aucune de ses 29 dernières réceptions de Metz en Ligue 1 (21 victoires, 8 nuls), il n’y a que face à Marseille (36) qu’il est actuellement sur une meilleure série.



Bordeaux n’a encaissé aucun but lors de ses 3 dernières réceptions de Metz en Ligue 1, il ne fait mieux face à aucune autre équipe actuellement présente dans l’élite. Il n’a jamais, dans son histoire, enchaîné au moins 4 matches à domicile sans prendre de but face aux Grenats dans l’élite.



Bordeaux n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 4 défaites), soit sa plus longue série sans victoire lors d’une même saison dans l’élite depuis avril-mai 2019 (6).



Metz n’a perdu que 2 de ses 9 matches de Ligue 1 en 2021 (4 victoires, 3 nuls), seuls Monaco (0) et Lille (1) font mieux.



Bordeaux n’a remporté que 2 de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), après avoir gagné 3 de ses 4 précédents (1 défaite).



Metz n’a perdu que 2 de ses 11 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (5 victoires, 4 nuls), remportant même 4 des 6 derniers (2 défaites).



Bordeaux enregistre 1.8 point par match en moyenne en l’absence d’Hatem Ben Arfa en Ligue 1 cette saison (16 en 9 matches) contre seulement 1 point par match (17 en 17 matches) lorsque son unique recrue de la saison est présente sur la pelouse.



5 des 16 joueurs sénégalais qui ont marqué dans l’un des 5 grands championnats cette saison l’ont fait pour Metz (31.3%) : Niane (6), Nguette (3), Pape Matar Sarr (2), Gueye (2) et Yade (2).



Frédéric Antonetti affiche 1.55 point par match à la tête de Metz en Ligue 1 depuis son retour sur le banc à l’occasion de la 7e journée (31 en 20 matches), soit la meilleure moyenne de sa carrière à la tête d’un club dans l’élite. Les Grenats sont d’ailleurs 5e de Ligue 1 depuis la 7e journée, seulement devancés par Lille, Lyon, Paris et Monaco.