Tout savoir sur Bordeaux - Lille

Lille n'écrase pas ses adversaires, mais continue d'avancer. Le LOSC s'est encore imposé par la plus petite des marges contre Dijon dimanche (1-0), prenant ainsi seul les commandes de la Ligue 1. De son côté, Bordeaux a vu sa belle série prendre fin dans les dernières secondes de sa rencontre à Lyon (2-1) et voudra, de nouveau, embêter l'une des têtes d'affiche du championnat.



Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux a perdu ses 3 dernières rencontres de Ligue 1 face à Lille – sa pire série face à un adversaire actuel de l’élite – après avoir remporté 3 des 4 précédentes (1 nul). Les Girondins n’ont jamais concédé 4 défaites de rang face aux Dogues en L1.



Bordeaux n’a perdu qu’une seule de ses 12 dernières réceptions de Lille en Ligue 1 (6 victoires, 5 nuls), c’était le 3 décembre 2016 (0-1).



Bordeaux a remporté 3 de ses 4 dernières rencontres en Ligue 1 (1 défaite), soit autant que lors des 10 précédentes (2 nuls, 5 défaites).



Lille a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1, une 1re depuis novembre-décembre 2019 (4 également). Les Dogues n’ont plus fait mieux dans l’élite depuis janvier-février 2019 (5).



Lille affiche un total de 48 points après 22 matches joués en Ligue 1 2020/21, soit le 2e meilleur total de son histoire dans l'élite en considérant 3 points pour une victoire après 1949/50 (49). Les Dogues n'avaient plus été leaders à ce stade dans l'élite depuis la saison 2010/11 où ils avaient remporté le titre.



Vainqueur de ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 (2-1 v Lorient le 9 janvier et 2-1 v Angers le 24 janvier), Bordeaux pourrait enchaîner 3 victoires de rang à domicile pour la première fois dans l’élite depuis novembre-décembre 2019 (3).



Lille a remporté ses 4 derniers déplacements en Ligue 1, meilleure série en cours en compagnie de Monaco et sa meilleure sur une même saison dans l’élite depuis décembre 2018-février 2019 (5).



Lille a encaissé 7 buts dans le jeu en Ligue 1 cette saison, seuls l’Atlético de Madrid et Manchester City (6) en ont encaissé moins dans les 5 grands championnats européens.



Yacine Adli a disputé dans leur intégralité chacun des 3 derniers matches auxquels il a pris part en Ligue 1 – alors qu’il n’avait jamais enchaîné 2 matches complets lors de ses 46 premiers – délivrant d’ailleurs 2 passes décisives au cours de ces 3 matches. S’il joue contre Lille, il fêtera son 50e match dans l’élite (1 avec Paris, 48 avec Bordeaux).



Suspendu pour cette rencontre, Benjamin André va manquer son 4e match de Ligue 1 depuis son arrivée à Lille à l’été 2019. Le LOSC a perdu les 3 précédents : 1-2 v Toulouse le 19 octobre 2019, 1-2 v Marseille le 16 février 2020 et 2-3 v Brest le 8 novembre dernier.