Tout savoir sur Bordeaux - Lens

En chutant de nouveau lors de la 36e journée, Bordeaux s'est remis en danger dans la lutte pour la maintien. Les Girondins n'ont que deux points d'avance sur la place de barragiste et reçoivent un RC Lens qui doit absolument s'imposer pour rester dans la course à l'Europe.

Les stats à connaître (avec Opta)

Les 3 dernières confrontations entre Bordeaux et Lens en Ligue 1 se sont conclues sur le score de 2-1 (pour Lens le 19 septembre 2020, en faveur des Girondins les 8 novembre 2014 et 5 avril 2015).



Bordeaux est invaincu lors de ses 11 derniers matches à domicile contre Lens en Ligue 1 (7 victoires, 4 nuls). Les Girondins ont inscrit 8 buts lors de leurs 3 dernières réceptions des Sang et or dans la compétition, autant que lors de leurs 8 premiers matches de cette série d’invincibilité.



Bordeaux a perdu 9 de ses 11 derniers matches de Ligue 1 (2 victoires). Seul Dijon (24) a perdu plus de matches que Bordeaux (19) en L1 cette saison. Il n’y a qu’en 1959/60 que Bordeaux a affiché au moins autant de défaites à ce stade (23), saison au cours de laquelle les Girondins avaient terminé 20e et dernier.



Bordeaux a encaissé au moins 3 buts lors de 6 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (20 buts encaissés au total), autant que lors de ses 46 précédents dans l'élite.



Battu par Paris (1-2) et Lille (0-3) lors de ses 2 dernières sorties, Lens pourrait enchaîner 3 défaites consécutives en Ligue 1 pour la toute 1re fois cette saison et la 1ère fois dans l'élite depuis avril-mai 2015 (5 défaites de rang).



Lens a encaissé au moins un but lors de chacun de ses 12 derniers matches de Ligue 1, plus longue série en cours et sa plus longue dans l’élite depuis août-octobre 1977 (12 également).



Bordeaux a perdu 4 de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1, mais a gagné le dernier, contre Rennes 1-0 le 2 mai dernier.



Lens n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (4 victoires, 4 nuls), mais c’était le dernier en date à Paris le 1er mai (1-2).



S’il joue, Rémi Oudin va disputer son 100e match de Ligue 1 (55 pour Reims, 44 pour Bordeaux). Il est le seul joueur de champ à avoir disputé tous les matches de Bordeaux en L1 cette saison, mais n’en a disputé que 5 en intégralité.



S’il joue, Yannick Cahuzac disputera son 200e match en Ligue 1 (127 avec Bastia, 43 avec Toulouse, 29 avec Lens). Il reste sur une série de 10 matches sans prendre le moindre carton en Ligue 1, la plus longue de sa carrière.