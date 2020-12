Tout savoir sur Bordeaux - Brest

Une victoire à Rennes puis un match nul à Paris : Bordeaux a ramené de précieux points lors de deux derniers déplacements qui s'annonçaient périlleux. Les Girondins sont donc proches de réintégrer la première partie de tableau et s'appuieront notamment sur un Hatem Ben Arfa en forme. Cela ne sera toutefois pas simple face à une formation brestoise capable de proposer un jeu très attrayant cette saison, et qui reste sur deux victoires de suite.





Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux n’a remporté aucun de ses 4 derniers matches contre Brest en Ligue 1 (3 nuls, 1 défaite), mais n’a jamais connu plus longue disette contre le club finistérien dans l’élite.



Bordeaux n’a gagné aucun de ses 5 derniers matches à domicile contre Brest en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), après avoir remporté 4 des 5 précédents (1 défaite).



Brest a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1 (3-2 v Lille, 4-1 v St Etienne et 2-0 v Metz) et pourrait égaler la plus longue série de victoires consécutives de son histoire dans l’élite réalisée précédemment en avril-août 1982 et février-mars 1986 (4).



60% des réceptions de Bordeaux en Ligue 1 en 2020 se sont soldées par un match nul (2 victoires, 2 défaites), ratio le plus élevé à domicile parmi les équipes présentes dans les 5 grands championnats sur l’ensemble de l’année.



Brest s’est imposé lors de son dernier déplacement en Ligue 1 (2-0 à Metz), mais n’a plus remporté 2 succès de rang à l’extérieur depuis décembre 2012-janvier 2013 (2).



Bordeaux a inscrit 4 buts à la suite d’une contre-attaque en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe et déjà autant que sur l’ensemble de la saison 2019/20.



Brest a inscrit 15 buts en 1ère période en Ligue 1 cette saison, aucune équipe ne fait mieux dans les 5 grands championnats en 2020/21 (Bayern Munich également à 15). 8 des 9 derniers buts du club finistérien dans l’élite ont été marqués avant la mi-temps.



Hatem Ben Arfa est impliqué sur les 2 derniers buts inscrits par des joueurs de Bordeaux en Ligue 1 (1 but, 1 assist). Il affiche une moyenne de 4.8 dribbles réussis par match dans l’élite cette saison, ratio le plus élevé en compagnie de Neymar.



Jimmy Briand est entré à 11 reprises en cours de jeu en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur. L’attaquant de Bordeaux compte déjà autant d’apparitions comme remplaçant en 2020/21 que lors de ses 2 premières saisons avec les Girondins réunies (7 en 2018/19 et 4 en 2019/20).



Romain Faivre est à la fois le joueur de Brest qui a tenté le plus tirs (24) et celui qui a effectué le plus de dernières passes avant un tir (26) en Ligue 1 cette saison. Il a récupéré 14 ballons dans les 30 derniers mètres en 2020/21, plus que tout autre joueur.